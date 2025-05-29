Названы девять минусов Peugeot 408 российской сборки

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил недостатки седана Peugeot 408 с пробегом, который выпускался в Калуге.

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«Двигателя два: атмосферный 1.6 VTi (120 л. с.) и турбо 1.6 THP (150 л. с.). Оба модернизировали, смягчив часть врожденных болячек. Но высокая термонагруженность в сочетании с ненадежным термостатом остались. Плюс склонность к масложору», — сказал эксперт.

Подвеску иногда величают непробиваемой. Но первыми, как и положено, сдаются стойки и втулки стабилизатора. После пяти-шести зим эксплуатации подводит электрика. Отказывают привода зеркал, центральный замок, стартер и генератор.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.