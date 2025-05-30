Названы плюсы и минусы VW Tiguan первого поколения

В списке лучших компактных кроссоверов с пробегом и ценой до 2 млн рублей по версии "За рулём" оказался Volkswagen Tiguan первого поколения. Эксперт журнала Сергей Зиновьев рассказал о сильных и слабых местах "Тигуана".

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Разбору подвергся полноприводный вариант с гидроавтоматом. Такая коробка стала редкостью на втором поколении, а вот "Тигуан" первого поколения с такой КП найти не проблема. Это будет авто с пробегом под 120 тысяч км, скорее всего, калужской сборки.

Но выбора мотора не будет: в указанный бюджет вписывается версия с двухлитровым TSI серии EA888. Репутация у него плохая. С чем можно встретиться практически наверняка, так это с масложором, быстрой закоксовкой и малым ресурсом привода ГРМ, ТНВД, водяной помпы, клапана EGR.

А вот 6-ступенчатый "автомат" 09М (Aisin TF-62SN) надежен и выхаживает 150 тысяч км смело. Может и 250 тысяч км, если прочищать теплообменник, говорит эксперт.

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Сильные стороны кроссовера: высокая общая надежность, жизнестойкая подвеска, прекрасная управляемость, комфортный салон, выверенная эргономика. Из минусов - слабое ЛКП.