Самостоятельный ремонт автомобиля: что можно починить без посещения СТО
Прежде чем попробовать себя в роли механика, нужно оценить, стоит ли игра "свеч". Если вы имеете хороший доход, то разумно продолжать зарабатывать, а ремонт доверить специалистам на СТО. Существует множество историй, как горе автомеханики при самостоятельном ремонте причинили вред не только своим железным коням, но и собственному здоровью. И даже самый простой ремонт порой может затянуться и занять все свободное время. Но если желание преобладает, то следует запастись базовым набором инструментов и потратить немного времени на изучение профильных форумов. Об этом "Российской газете" рассказала руководитель отдела продаж розничной сети "Vedro.pro" Александра Басманова.
Итак, вы приняли решение устранить поломки самостоятельно. Для начала можно выполнять несложные работы, которые занимают минимальное количество времени. Например, можно заменить щетки стеклоочистителей или лампочки в фарах - вполне разумный вариант сделать это самостоятельно. Ведь не нужно тратить время на дорогу в сервис, а работа займет не более 10 минут.
Обладая простыми инструментами, несложно самостоятельно заменить свечи зажигания. Но и тут может скрываться опасность: стоит сорвать резьбу, и на ровном месте появляется куча проблем. Если такие работы оказываются по силам и хочется больше, тогда однозначно нужно приобретать дополнительные знания, так как современные автомобили имеют специфические особенности.
Отличный пример - замена тормозных колодок. Владельцы АвтоВАЗа справятся с этой задачей при помощи небольшого количества инструментов и физической силы. Чего не скажешь про владельцев иномарок, где для замены колодок необходимо иметь специальное оборудование, а применение физической силы может потянуть за собой замену дорогостоящих элементов тормозной системы.
Как выбрать СТО?
Благо в современном мире мы можем изучить отзывы и подобрать сервис ближайший к дому. Но как бы далеко не шагал прогресс, всегда в приоритете остается сарафанное радио и отзывы знакомых людей. Принцип, которым применяю я сама и рекомендую другим, - использовать профильные сервисы, занимающиеся обслуживанием и ремонтом именно вашей марки автомобилей.
Там возможно почерпнуть дополнительную информацию на случай, если захочется провести время наедине со своим собственным железным конем при самостоятельном ремонте, и узнать особенности в обслуживании. Не забывайте вовремя диагностировать транспортное средство на предмет предстоящих ремонтов: от этого зависит не только ваша безопасность, но и окружающих.
И помните, порой "колхозный" ремонт потребует помимо ранее необходимого ремонта дополнительные затраты на устранение ошибок. А поломки дорогих блоков оставят вас без автомобиля на долгое время и без средств в кармане. Решение для самостоятельного ремонта должно исходить из главного принципа - не навреди. Иногда лучше доверить ремонт опытным специалистам, а свободное время потратить на любимое хобби, - отмечает специалист.