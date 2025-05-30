Что можно починить без посещения СТО

Прежде чем попробовать себя в роли механика, нужно оценить, стоит ли игра "свеч". Если вы имеете хороший доход, то разумно продолжать зарабатывать, а ремонт доверить специалистам на СТО. Существует множество историй, как горе автомеханики при самостоятельном ремонте причинили вред не только своим железным коням, но и собственному здоровью. И даже самый простой ремонт порой может затянуться и занять все свободное время. Но если желание преобладает, то следует запастись базовым набором инструментов и потратить немного времени на изучение профильных форумов. Об этом "Российской газете" рассказала руководитель отдела продаж розничной сети "Vedro.pro" Александра Басманова.

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Итак, вы приняли решение устранить поломки самостоятельно. Для начала можно выполнять несложные работы, которые занимают минимальное количество времени. Например, можно заменить щетки стеклоочистителей или лампочки в фарах - вполне разумный вариант сделать это самостоятельно. Ведь не нужно тратить время на дорогу в сервис, а работа займет не более 10 минут.

Обладая простыми инструментами, несложно самостоятельно заменить свечи зажигания. Но и тут может скрываться опасность: стоит сорвать резьбу, и на ровном месте появляется куча проблем. Если такие работы оказываются по силам и хочется больше, тогда однозначно нужно приобретать дополнительные знания, так как современные автомобили имеют специфические особенности.

Отличный пример - замена тормозных колодок. Владельцы АвтоВАЗа справятся с этой задачей при помощи небольшого количества инструментов и физической силы. Чего не скажешь про владельцев иномарок, где для замены колодок необходимо иметь специальное оборудование, а применение физической силы может потянуть за собой замену дорогостоящих элементов тормозной системы.

Как выбрать СТО?

Благо в современном мире мы можем изучить отзывы и подобрать сервис ближайший к дому. Но как бы далеко не шагал прогресс, всегда в приоритете остается сарафанное радио и отзывы знакомых людей. Принцип, которым применяю я сама и рекомендую другим, - использовать профильные сервисы, занимающиеся обслуживанием и ремонтом именно вашей марки автомобилей.

Там возможно почерпнуть дополнительную информацию на случай, если захочется провести время наедине со своим собственным железным конем при самостоятельном ремонте, и узнать особенности в обслуживании. Не забывайте вовремя диагностировать транспортное средство на предмет предстоящих ремонтов: от этого зависит не только ваша безопасность, но и окружающих.

И помните, порой "колхозный" ремонт потребует помимо ранее необходимого ремонта дополнительные затраты на устранение ошибок. А поломки дорогих блоков оставят вас без автомобиля на долгое время и без средств в кармане. Решение для самостоятельного ремонта должно исходить из главного принципа - не навреди. Иногда лучше доверить ремонт опытным специалистам, а свободное время потратить на любимое хобби, - отмечает специалист.