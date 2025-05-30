Локализация в автопроме: чем она отличается от импортозамещения

На форуме автопроизводителей IMAF, который прошел в московском Экспоцентре, аналитик НАМИ Александр Горчаков заявил, что уровень локализации автомобиля Лада Гранта не дотягивает даже до 50% – и составляет 45,7%. У других российских автомобилей он еще ниже. Более того, уровень локализации в последнее время не вырос, а упал.

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Новость вызвала эффект разорвавшейся бомбы. И у многих возник вопрос: как же высчитывают эту самую степень локализации?

Как считают заводы

Считать локализацию можно по-разному. Например, можно разобрать автомобиль до винтика, до микросхемы – и разложить на «наши» и «не наши». Но так никто не делает.

Можно считать в деньгах: сколько потрачено на покупку российских и импортных комплектующих – тоже интересные данные могут получиться. Можно даже считать в килограммах – и тогда вес импортного микропроцессора практически не будет влиять на степень локализации.

Заводы чаще всего считают локализацию «списочно»: берут список комплектующих и сырья – и ставят плюсики напротив российских компонентов. Шины наши? Плюсик! АБС наша? Плюсик! Коробка передач китайская? Минус…

Если считать именно по такой схеме, то у автомобилей Лада степень локализации окажется не меньше 90%, а самая высокая будет, скорее всего, у Гранты.

Как считает Минпромторг

Ведомство считает локализацию в баллах, которые начисляются за российское происхождение определенных узлов или производственных операций. От количества набранных баллов зависит степень государственной поддержки. Например, за максимально локализованные автомобили утильсбор возвращается заводу в полном объеме, а за низколокализованные – лишь частично.

Порядок начисления баллов регламентирован постановлением Правительства № 719 от 17.07.2015 г.

Примеры начисления баллов

Сварка кузова – 400 баллов

Окраска кузова – 500 баллов

Штамповка кузова на 50% от его массы – 200 баллов

Российский металл на 70% массы – 200 баллов

Блок цилиндров – 95 баллов

Сборка двигателя – 25 баллов

ЭБУ двигателя – 100 баллов

Механическая коробка передач (сборка + корпус) – 150 баллов

Если считать по такой схеме, Гранта сейчас набирает 5284 балла – при максимальных 7000 баллах, предусмотренных программой для заключения специнвестконтракта.

Как считает НАМИ

Чтобы подтвердить российское происхождение узлов по обозначенной выше программе Минпромторга, заводы предоставляют кипу документов. Вот их и принимает во внимание НАМИ. Если за шины не дают баллов – то никто и не занимается подтверждением их происхождения, хотя на всех наших машинах стоят российские шины. Если за сиденья баллов не дают – то зачем на них собирать документы?

Вот почему автопроизводители подтверждают «российскость» только части компонентов. Причем всякий раз гуляют разные данные – то фигурирует один объем в баллах, то другой. То вдруг проценты вылезают… Вот так Гранта и набрала 47,5% локализации – на вторую ­половину просто не собирали документы.

Хорошо или плохо?

Ясно одно: проблем с локализацией – выше крыши.

Заводы чаще всего отчитываются о поставщиках первого уровня – у кого они непосредственно покупают компоненты. Блок АБС российский? Да, это российский поставщик! Но компоненты внутри блока – преимущественно импортные. Кузовная краска российская? Да, с нашего завода! А некоторые компоненты для краски – импортные. Коробка передач наша – а синхронизаторы и подшипники китайские, и так далее.