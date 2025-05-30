Эксперт Трушкова объяснила, как парковаться в жару, чтобы машина не "испарилась"
Летняя парковка - это целая стратегия. Оставить машину под солнцем даже на пару часов - и вот уже можно обжечь руки о руль, потекшая пластмасса, потухший аккумулятор и перегретый салон. Причем важно не только найти тень, но и сделать так, чтобы избежать перегрева узлов, салона и кузова, об этом "Российской газете" рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.
1. Ищите тень, но учитывай движение солнца
Парковка "в тени" не гарантирует защиту на весь день. Солнце движется, и через 1-2 часа тень от дерева или здания может исчезнуть.
Что делать:
• Смотрите, где будет солнце через час-два
• Лучше всего ставить машину так, чтобы солнечные лучи падали на заднюю часть кузова - она нагревается меньше, чем лобовое стекло
• Если тени нет - паркуйтесь лбом на восток: утром будет светло, но не жарко; днём солнце перейдёт на крышу и багажник
2. Избегайте парковки под деревьями "на удачу"
Кажется логичным поставить авто под дерево - тень же! Но:
• Птичий помёт - агрессивен к лаку, оставляет ожоги
• Смола - трудно удаляется, въедается в краску
• Листья и пыль - забивают дренажи, углубления, стеклоочистители
Если всё же ставите под дерево - потом мойте машину как можно скорее, особенно если попало что-то липкое или белое на кузов.
3. Не оставляйте машину на траве, земле и рыхлом грунте
Летом почва перегревается, а затем начинает испарять влагу. Это создает "влажный парник" снизу, что может:
• Ускорить коррозию днища и выхлопной системы
• Повредить пластиковые пыльники и крепления
• Увеличить влажность в салоне
Лучше всего: парковка на гладком асфальте или бетонной плите.
4. Избегайте уклонов и перегрева тормозной системы
Если паркуетесь после трассы или активного торможения - не ставь машину сразу "на ручник" на уклоне:
• Тормозные диски горячие
• Колодки могут "прикипеть"
• Риск перегрева суппортов
Лучше: включить передачу (если МКПП), подставить противооткатные упоры и дать машине немного остыть.
5. Используйте простую защиту: экран, шторки, немного приоткрытые окна
Если полностью укрыть машину не получается:
• Солнцезащитный экран на лобовое стекло снижает нагрев салона на 10-15°C
• Шторки на боковые стёкла защищают сиденья, руль и панель
• Открытые на 1-2 см окна создают вентиляцию и сбрасывают часть горячего воздуха
Важно: приоткрытые окна допустимы только в безопасном месте.
6. Если стоянка долгая - накройте авто тентом или защитным чехлом
Для дачи, стоянки у моря, длительной парковки:
• Лёгкий теплоотражающий тент спасает от пыли, солнца и смолы
• Чехлы с УФ-защитой продлевают срок службы ЛКП и стекол
• Некоторые модели снабжены вентиляцией - воздух внутри не перегревается
7. Не оставляйте в машине электронику и воспламеняемые предметы
Жара в салоне может достигать +60…+70°C, особенно если машина стоит на солнце.
Нельзя оставлять, телефоны, планшеты, пауэрбанки, аэрозоли, дезодоранты, баллончики, Бутылки с газом или жидкостями под давлением
Даже очки и пластиковые предметы могут деформироваться или "вплавиться" в торпедо", - отметила специалист.