Как парковаться в жару, чтобы машина не "испарилась"

Летняя парковка - это целая стратегия. Оставить машину под солнцем даже на пару часов - и вот уже можно обжечь руки о руль, потекшая пластмасса, потухший аккумулятор и перегретый салон. Причем важно не только найти тень, но и сделать так, чтобы избежать перегрева узлов, салона и кузова, об этом "Российской газете" рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

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1. Ищите тень, но учитывай движение солнца

Парковка "в тени" не гарантирует защиту на весь день. Солнце движется, и через 1-2 часа тень от дерева или здания может исчезнуть.

Что делать:

• Смотрите, где будет солнце через час-два

• Лучше всего ставить машину так, чтобы солнечные лучи падали на заднюю часть кузова - она нагревается меньше, чем лобовое стекло

• Если тени нет - паркуйтесь лбом на восток: утром будет светло, но не жарко; днём солнце перейдёт на крышу и багажник

2. Избегайте парковки под деревьями "на удачу"

Кажется логичным поставить авто под дерево - тень же! Но:

• Птичий помёт - агрессивен к лаку, оставляет ожоги

• Смола - трудно удаляется, въедается в краску

• Листья и пыль - забивают дренажи, углубления, стеклоочистители

Если всё же ставите под дерево - потом мойте машину как можно скорее, особенно если попало что-то липкое или белое на кузов.

3. Не оставляйте машину на траве, земле и рыхлом грунте

Летом почва перегревается, а затем начинает испарять влагу. Это создает "влажный парник" снизу, что может:

• Ускорить коррозию днища и выхлопной системы

• Повредить пластиковые пыльники и крепления

• Увеличить влажность в салоне

Лучше всего: парковка на гладком асфальте или бетонной плите.

4. Избегайте уклонов и перегрева тормозной системы

Если паркуетесь после трассы или активного торможения - не ставь машину сразу "на ручник" на уклоне:

• Тормозные диски горячие

• Колодки могут "прикипеть"

• Риск перегрева суппортов

Лучше: включить передачу (если МКПП), подставить противооткатные упоры и дать машине немного остыть.

5. Используйте простую защиту: экран, шторки, немного приоткрытые окна

Если полностью укрыть машину не получается:

• Солнцезащитный экран на лобовое стекло снижает нагрев салона на 10-15°C

• Шторки на боковые стёкла защищают сиденья, руль и панель

• Открытые на 1-2 см окна создают вентиляцию и сбрасывают часть горячего воздуха

Важно: приоткрытые окна допустимы только в безопасном месте.

6. Если стоянка долгая - накройте авто тентом или защитным чехлом

Для дачи, стоянки у моря, длительной парковки:

• Лёгкий теплоотражающий тент спасает от пыли, солнца и смолы

• Чехлы с УФ-защитой продлевают срок службы ЛКП и стекол

• Некоторые модели снабжены вентиляцией - воздух внутри не перегревается

7. Не оставляйте в машине электронику и воспламеняемые предметы

Жара в салоне может достигать +60…+70°C, особенно если машина стоит на солнце.

Нельзя оставлять, телефоны, планшеты, пауэрбанки, аэрозоли, дезодоранты, баллончики, Бутылки с газом или жидкостями под давлением

Даже очки и пластиковые предметы могут деформироваться или "вплавиться" в торпедо", - отметила специалист.