Названы десять плюсов и минусов кроссовера Solaris HC

Автомобили марки Solaris вошли в число 10 самых продаваемых в России за последние два месяца 2025 года. О том, почему россияне покупают машины нового российского бренда из Санкт-Петербурга и какие особенности этих автомобилей заставляют их сделать выбор в пользу Solaris — в материале «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Последние два месяца 2025 года автомобили российской марки Solaris стабильно входят в десятку наиболее продаваемых в России. А в апреле бренд показал лучшую динамику роста среди лидеров, продемонстрировав рекордные продажи за все время существования марки, сообщило аналитическое агентство «Автостат». Причем самой популярной моделью марки стал кроссовер Solaris HC — это полноценный преемник хорошо знакомого россиянам корейского бестселлера из недавнего прошлого.

Выпуск кроссоверов Solaris HC на заводе «АГР» в Санкт-Петербурге стартовал в феврале 2024 года. Кроссовер Solaris HC вышел на российский рынок в полноприводной и переднеприводной модификациях. Он обладает хорошо знакомыми россиянам атмосферными двигателями 1.6 и 2.0 мощностью в 123 и 149 лошадиных сил соответственно.

Давно на рынке

Владельцы таких автомобилей объясняют свой выбор желанием приобрести привычный кроссовер с проверенными агрегатами классической конструкции и опасением за надежность роботизированных коробок передач и малокубатурных турбомоторов, которые массово устанавливаются на кроссоверы китайских марок, преобладающих на российском рынке.

«До 3 млн рублей это хороший вариант в нынешних условиях, тем более гарантия 3 года или 100 тыс. км. Такие же Creta сейчас стоят 2,3–2,6 млн рублей с пробегом и 2022 года выпуска. Из альтернатив — Geely Coolray или Haval Jolion, но они не могут предложить атмосферный двигатель и коробку c гидротрансформатором. Живучесть и ликвидность тут разная», — аргументировал свой выбор владелец Solaris HC Николай Архиреев из Москвы.

Владелец российского кроссовера отверг слухи, что Solaris HC собирают из китайских комплектующих, поскольку на заводе в Санкт-Петербурге налажено производство полного цикла, включая штамповку. Некоторые детали поставляют другие российские производства. Например, стекла у машины с эмблемой Борского стекольного завода, который поставлял до санкций свою продукцию на заводы Volkswagen и Renault.

Еще один автомобилист по имени Евгений из Горно-Алтайска сообщил, что преимуществом Solaris является грамотно подобранные передаточные числа в трансмиссии: «короткая» первая передача позволяет без труда преодолевать затяжные подъемы.

«Первая передача позволяет медленно ползти по тяжелым участкам.В моем случае — в гору. Я еще на «Солярисе» в изрядные перевалы ползал, куда при другом передаточном числе не выйдет. На полном приводе первая передача существенно расширяет возможности», — отметил он.

Пользователь Drom.ru с ником MTV, проехавший на Solaris HC 15,5 тыс. км, среди преимуществ машины отметил высокую проходимость даже при отсутствии полного привода. Он указал, что автомобиль неплохо форсирует сугробы.

Также среди преимуществ этой модели его привлекает надежный двигатель и классическая автоматическая коробка с гидротрансформатором, а также хорошая ликвидность машины на вторичном рынке.

«Автомобиль хорошо сбалансирован для наших дорог, устойчив. Экономичный, не требователен к топливу. Доступные запчасти: авто хорошо знают в сервисах, по сути, отличий от «Креты» нет», — перечислил он.

Надежная репутация

Житель Самары с ником KITOSmlg, собирающийся приобрести Solaris HC для родителей, объясняет выбор этой машины лояльностью к марке.

«Категорически не хотели родителям брать «китайца», 7 лет владения хоть и самой низкой из всех возможных комплектаций «Соляриса» дали о себе знать, ни на что другое в этом классе не хотят больше смотреть», — рассказал он.

Житель Тамбова Александр, который приобрел переднеприводный Solaris HC с мотором 1.6, свой выбор объяснил неготовностью покупать малоизученные автосервисами китайские автомобили либо привозить на заказ машину европейской марки. За более мощный мотор и полный привод также решил не переплачивать.

«Поездил с супругой по салонам, посидели в «китайцах», ну совсем не то (даже в моем Ford Focus комфортнее). Также, возможно, морально не готов к «китайцам». Потом искал Skoda Karoq — они только на заказ. Тоже отказался от этой идеи», — описал он процесс покупки.

Приобретя автомобиль, он доплатил за коврики с рисунком в виде сот и «дворники» японской фирмы Denso.

Эргономика, простор, обзорность

Владелец Solaris HC из Екатеринбурга указал, что этот кроссовер отличается продуманной эргономикой и хорошей обзорностью, в том числе для водителей крупного телосложения.

«Видно, что эргономика в Корее вовсе не лженаука,и над рабочим местом водителя славно потрудились. Посадка высокая, подлокотник строго под локтем, не выше и не ниже, селектор АКПП прям в руку ложится. Подушка, спинка кресла – все, как надо. Возможно, более стройным или, наоборот, тучным водителям будет не так удобно, но меня все устраивает», — поделился он впечатлениями от эксплуатации машины.

Среди плюсов Solaris HC он отметил крупные боковые зеркала, позволяющие уверенно контролировать обстановку в двух соседних рядах, но пожаловался на внутрисалонное зеркало, которое приходится регулярно настраивать. Отметил он и логичную работу медиасистемы с 8-дюймовым экраном, а также возможность выключить экран в случае необходимости.