В Санкт-Петербурге подешевели автомобили с пробегом

В Санкт-Петербурге было зафиксировано снижение цен почти на миллион рублей на подержанные автомобили. Об этом сообщает издание Neva.today.

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Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке Санкт-Петербурга составляет 989 тысяч рублей, что на 6,7% меньше, чем в 2024. Издание добавляет, что покупателей интересуют марки Lada, Volkswagen, Kia, Mercedes-Benz и BMW.

При этом указывается, что среднегодовой пробег легковых автомобилей в возрасте от 3 до 5 лет в Санкт-Петербурге составляет 19,5 тысяч км, что больше московского и среднероссийского.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске сотрудники администрации выявили 17 бесхозных автомобилей. Машины эвакуируют, а их владельцев оштрафуют.

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