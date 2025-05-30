Таксисты в Южной Корее используют исключительно корейские авто

В России приняли закон, согласно которому таксистов пересадят на отечественные автомобили. "Российская газета" изучила опыт Южной Кореи в этом вопросе.

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Как оказалось, в республике крайне сложно, практически невозможно увидеть автомобили такси зарубежного производства. Дело не в специальных ограничениях, а в экономической логике.

Во-первых, как известно, Южная Корея - один из крупнейших производителей автомобилей в мире, а потому своих моделей во всех сегментах - от "эконом" до представительского - хватает, а цены при этом вполне разумные. Во-вторых, все же корейцы с большим "скрипом" пускают на свой рынок иностранные автомобили, используя для этого разные ограничения. В этой связи в стране иностранные машины можно увидеть в подавляющем большинстве из тех, что относятся к представительному классу, которые недешевы.

Теоретически оснастить таксопарк иностранными авто можно, но это будет просто невыгодно. Сегмент дешевых авто и среднего класса, которые чаще всего закупают в качестве такси, захвачен отечественными, то есть корейскими моделями, а потому смысла брать иностранные нет.

Впрочем, и такси премиум-класса тоже обычно корейские: свои неплохие модели в Корее есть и они стоят дешевле импортных, а также обходятся дешевле в обслуживании.