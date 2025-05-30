Nissan Versa лишилась пятиступенчатой механики

Завод японской компании в Агуаскальентесе (Мексика) прекратил производство соответствующего варианта, хотя на официальном сайте бренда такая Верса пока числится.

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Компактный седан Nissan актуального поколения был представлен в 2019 году, в зависимости от рынка он продаётся под разными именами. Так, в Юго-Восточной Азии модель имеет название Almera (при этом к давно ушедшей российской Альмере автомобиль отношения не имеет), на Ближнем Востоке он продаётся как Sunny, а в странах Северной и Южной Америки это Versa. Кстати, именно американская версия первой пережила рестайлинг – ещё осенью 2022 года.

На сегодняшний день Nissan Versa пока что остаётся самым дешёвым новым автомобилем в США (после того, как в прошлом году этот рынок покинул Mitsubishi Mirage). Пока что на официальном сайте марки присутствует стартовая версия Версы: у неё под капотом находится 124-сильный четырёхцилиндровый мотор объёмом 1,6 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Цена составляет 17 190 долларов (эквивалентно примерно 1,35 млн рублей по текущему курсу).

В Automotive News рассказали о том, что базовое исполнение Nissan Versa было решено снять с производства. Это объяснили низким спросом: по данным издания, на седан с ручной коробкой пришлось менее 5% от общих продаж модели в Штатах в 2024 году (в количественном выражении это около 2,1 тыс. экземпляров). Любопытно то, что этот автомобиль оставался последним в Америке с пятиступенчатой механикой. Пока что машины у дилеров есть, но как только складские запасы кончатся, в прошлое на этом рынке уйдёт и 5МКП.

Производство остальных модификаций модели по-прежнему продолжится на заводе Nissan в Агуаскальентесе (Мексика). Представитель марки дал комментарий по этому вопросу изданию Car & Driver: «Мы фокусируемся на самых популярных моделях Versa, которые обеспечивают наилучшие бизнес-показатели и соответствуют тому, что клиенты ожидают от этого типа седанов», – пояснил он.

Теперь стартовым исполнением Nissan Versa станет вариант с тем же мотором, но работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач. Стоимость такой четырёхдверки на американском рынке на сегодняшний день равна 20 490 долларов (около 1,61 млн рублей). За топовую версию этой модели (отличается только списком оборудования) просят не менее 21 190 долларов (примерно 1,67 млн рублей).

Американские СМИ отмечают, что в скором будущем цены на многие модели, предлагаемые в Штатах, могут ощутимо подняться из-за повышенных пошлин. Неудивительно, что в последнее время продажи наиболее доступных моделей Nissan значительно возросли. Так, за первый квартал 2025-го показатель той же Versa увеличился на 156%, прибавка зафиксирована также у Sentra, Altima и Kicks, стартовая стоимость которых составляет менее 30 тыс. долларов.

В конце марта текущего года Nissan опубликовал свой план по новинкам для различных рынков. Так, уже в текущем финансовом году в странах Латинской Америки будет представлен в том числе свежий бюджетный седан Versa. Подробности об этой новинке появятся позже.