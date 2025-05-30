Названы лучшие кроссоверы с пробегом до 2 млн рублей

Антон Воротников, популярный автоблогер и автор канала Autonews.ru на YouTube, по просьбе издания составил собственный рейтинг самых привлекательных подержанных кроссоверов стоимостью до 2 миллионов рублей.

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В топ-5, по мнению эксперта, вошли: обновлённая первая генерация Audi Q5, вторая версия Renault Duster, Mazda CX-5 первого поколения (как до, так и после рестайлинга), Skoda Octavia Scout и Hyundai Creta первой генерации.

«В этой ценовой категории стоит рассматривать не только классические кроссоверы, но и версии популярных моделей с увеличенным клиренсом, такие как Octavia Scout», — подчеркнул Воротников.

Он также напомнил, что при выборе автомобиля с пробегом важно учитывать не только его характеристики, но и собственные финансовые возможности на обслуживание и возможный ремонт.