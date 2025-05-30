Во Франции таксисты имеют право использовать местные и иностранные авто

Во Франции компании такси или частные предприниматели, занятые извозом граждан, имеют право приобретать и использовать по назначению автомобили как местного производства, таки иностранные.

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Каких-либо ограничений по этой части нет, и никогда не было. Главное, чтобы автомобили отвечали нормам безопасности и комфорта, а водители обладали профессиональной страховкой и проходили техосмотры на регулярной основе.

Достаточно обратить внимание на парижский парк такси, чтобы в этом убедиться. Отметим, что местные таксисты отдают предпочтение как французским, так и зарубежным маркам. По данным статистики, первые места среди них занимают такие автомобили как Peugeot 5008, Volksvagen Tiguan, Mercedes-Benz classe E, Renault Kadjar.

Что касается автомобилей, которые используют в госструктурах, начиная с хозяина Елисейского дворца, министров и прочих функционеров национального уровня и ниже вплоть до уровня регионов и департаментов, то там действует единый принцип - только автомобили французского производства.