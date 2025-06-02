Назван самый продаваемый Mercedes в РФ

Основатель «Автостата» Сергей Целиков поделился любопытной статистикой. С марта 2022 года по апрель 2025 года в Россию ввезли 19,2 тысячи новых легковых «Мерседесов», а самым востребованным оказался «Гелендеваген»! Доля G-Class в общем объёме продаж взлетела до 21%, и рамный внедорожник опередил предыдущего бестселлера GLE (17%). На третьем месте GLS (16%).

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До санкций Mercedes-Benz G-Class не входил даже в пятёрку лидеров на нашем рынке: больше всего покупали GLE, E-Class, GLC и GLS, что нашло подтверждение в локальной сборке этих машин в Подмосковье. Однако ограничения перевернули рынок: GLC (254 кузов) и E-Class (214 кузов) стали редкостью, зато в число бестселлеров вошёл S-Class (13,5% поставок).

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За весь период санкций главным поставщиком «Мерседесов» стала Беларусь: через «самую дружественную страну» ввезли 36,5% всех люксовых машин. На второй строчке Киргизия (16,8%), далее идёт Германия (10,6%). Интересно, что Южная Корея только на четвёртом месте (6,7%), а Эстония опередила Казахстан (6,5% против 5,1%). Более 80% автомобилей ввезли с оформлением на физлиц, что вполне логично.

Хотя в Китае сборочный завод Beijing-Benz тоже есть, в России такие варианты не очень популярны. Только 4,5% новых «Мерседесов» оказались китайской сборки: покупатели предпочитают «канонические» версии с заводов в Германии или США. Средневзвешенная цена нового Mercedes-Benz в России выросла до 20 миллионов рублей.