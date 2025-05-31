Россиянам назвали главное влияющее на спрос на авто условие

Автомобильный рынок в России зависит от ключевой ставки Центробанка (ЦБ), рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Такое условие, влияющее на спрос, специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Все сегодня зависит исключительно от ключевой ставки ЦБ. Как только она станет ниже, кредиты подешевеют, соответственно, интерес [к покупке авто] может подняться», — объяснил Ракитин.

Автоэксперт отметил, что большую часть машин на вторичном рынке также покупают в кредиты, как на новые. Поэтому ставка ЦБ влияет на общую тенденцию спроса и цен.

По данным «Автостата», в апреле 2025 года жители России приобрели 509,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 13,7 процента больше, чем в марте. Также стало известно, что с января по апрель в стране продали 1,8 миллиона подержанных машин.

Отмечается, что в целом тенденция такова, что россияне стали предпочитать дешевые либо более старые автомобили с пробегом.