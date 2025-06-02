В РФ сильно подешевели новые Kia и Hyundai под маркой Solaris

На официальном сайте Solaris.Auto с 1 июня 2025 года добавились новые прайс-листы. Сильнее всего подешевел Solaris HC (бывшая Hyundai Creta): базовая версия с «механикой», двигателем 1.6 стоит 1 979 000 рублей, тогда как сейчас за кроссовер с автоматом просят минимум 2 670 000 рублей. Седаны и хэтчбеки Solaris HS, KRS и KRX стали доступнее на 90-281 тысячу рублей.

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Резкое снижение цен на Solaris HC (Hyundai Creta) на 25% позволило двум базовым трёхпедальным комплектациям уместиться в пределы двух миллионов рублей. Средняя версия Family с «механикой» тоже стала доступнее на 114 тысяч рублей. Другие версии с мотором 1.6 остались при своих, а 2,0-литровые «Креты» даже подорожали на 20 тысяч рублей.

Solaris KRX (бывшая Kia Rio X) тоже стала существенно дешевле с ручной коробкой передач: сейчас начальные версии стоят 1 960 000 и 1 980 000 рублей, то есть дисконт составит 221-281 тысячу рублей. Solaris KRS (бывший Kia Rio седан) потерял 120-180 тысяч рублей, но только в небогатых версиях с «механикой». Теперь цены стартуют с тех же 1 960 000 и 1 980 000 рублей.

Наконец, Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) в трёх начальных версиях с «механикой» теперь стоит 1 930 000, 1 950 000 и 1 970 000 рублей, то есть снижение цены составляет 90 тысяч рублей.

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Если на официальном сайте нет ошибки, то сложилась парадоксальная ситуация: базовые Solaris и Creta, а также Rio и Rio X практически сравнялись по цене, уложившись в пределы двух миллионов рублей. Возможно, скорректировать прайс-листы потребовалось, чтобы попасть под условия госпрограммы.