Подорожает ли владение машиной в этом году? Неожиданный вывод эксперта

Роман Тимашов: запчасти в РФ будут дорожать, но резких скачков цен не ожидается.

© За рулем

Абсолютно всех автомобилистов волнует вопрос цены обслуживания автомобиля. С каждым годом владеть собственным транспортом становится все накладнее. Недавно укрепившийся рубль вселяет маленькую надежду на то, что цены если не снизятся, то хотя бы не вырастут. Что будет с российским рынком запчастей летом 2025 года? Своим прогнозом поделился эксперт Роман Тимашов.

Комментарий эксперта Роман Тимашов, Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево: