В продаже появился новый ВАЗ-2109 гаражного хранения

На классифайдах обнаружилась «девятка» цвета «капри» с 850 километрами на одометре. Продавец утверждает, что автомобиль 2004 года выпуска всё время был в одних руках, не эксплуатировался и хранился в гараже. Перед продажей «сделано большое ТО», при этом ВАЗ-2109 полностью в оригинале. Цена под стать: за «капсулу времени» хотят выручить 1 650 000 рублей, что сопоставимо с ценой Lada Vesta NG.

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Хотя ВАЗ-2109 практически не ездил, полную подготовку провёл дилер: установлены подкрылки, задние брызговики, есть комплект ковриков. Однако следы износа отсутствуют: идеально сохранились и кузов, и салон. На фотографиях не удалось найти даже поверхностной ржавчины, прекрасно выглядят дверные проёмы, бежевый потолок и ворсистый пол как с завода.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Под капотом инжекторный 1,5-литровый атмосферный 8-клапанный двигатель (78 л.с., 116 Нм) в связке с 5-ступенчатой «механикой». Силовой агрегат типичен для поздних «девяток». В 2004 году производство модели в России прекратилось, так что в Москве машина из заключительных партий. По оснащению такие хэтчбеки ничем не выделялись: нет ни магнитолы, ни электростеклоподъёмников.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

ВАЗ-21093 — наиболее массовая версия, а совокупный тираж «девяток» составляет около 1,6 миллиона штук, поэтому солидная цена 1,65 миллиона рублей обсуждаема. В начале месяца немногим дороже в Подмосковье продавали советскую «восьмёрку» с 502 километрами на одометре и номерами стандарта 1977 года.