Босс Great Wall намекнул на банкротство китайского автогиганта

В интервью информационному агентству Sina Вэй Цзяньцзюнь заявил: безопасность автомобильной промышленности Китая под серьёзной угрозой. Председатель GWM подчеркнул, что «Evergrande в автопроме уже появился, просто он ещё не взорвался». Хотя напрямую компанию BYD не назвали, параллели очевидны, ведь Evergrande — некогда крупнейший застройщик Китая, который обанкротился в 2021 году.

© Motor.ru

Вэй Цзяньцзюнь неспроста намекнул на финансовые проблемы конкурентов: он признался, что Great Wall готов выделить деньги для комплексного аудита всех автопроизводителей. По мнению босса GWM, нельзя допустить, чтобы годы упорного труда и государственной поддержки автопрома Китая пропали даром. Причины для опасения есть: у BYD самый большой объём долга среди китайских компаний (585 млрд юаней или 81 млрд долларов) по итогам 2024 года.

Вэй Цзяньцзюнь считает, что «чистые» электромобили выпускать неприбыльно, и вообще такой транспорт не формирует замкнутый бизнес-цикл. Все по-прежнему продают себе в убыток, но так дальше продолжаться не может, и энергетические субсидии, которые не способствуют здоровому развитию отрасли, следует отменить. По мнению топ-менеджера, электромобили не заменят транспорт на других источниках энергии.

Скептическое отношение Great Wall к «чистым» электрокарам хорошо известно, более того, автогигант инвестирует в объёмные двигатели внутреннего сгорания и даже разработал новый бензиновый V8. Будущее отрасли Вэй Цзяньцзюнь видит в гибридных силовых установках, в которых главная роль остаётся у ДВС.