В США могут оказаться под запретом «умные» шины Pirelli

Bloomberg познакомился с письмом Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли. В нём сказано, что автопроизводителям с «умными» шинами CyberTyre придётся получать специальное разрешение для продаж в США. Pirelli под угрозой из-за китайского инвестора: власти намерены ограничить импорт передовых шин, так как они могут собирать данные и передавать их «злонамеренным субъектам».

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Белый дом объявил об ограничениях для китайских и российских электронных систем в автомобилях для рынка США в январе. Если шины Pirelli окажутся под запретом, это будет первым примером применения нового закона. Представитель Pirelli отказался от комментариев. Технология CyberTyre представляет собой совокупность аппаратных и программных средств, которые способствуют работе автопилота, систем автоматического и экстренного торможения.

Итальянская компания является поставщиком шин для премиальных и люксовых брендов от Bentley до Ferrari, а крупнейшим акционером (37%) является китайский химический гигант Sinochem Holdings. Около четверти продаж Pirelli обеспечивают США, поэтому компания хочет отстраниться от китайских инвесторов. Между акционерами назревает конфликт.

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Гендиректор Pirelli Андреа Казалучи заявил итальянским журналистам, что компания оказалась в сложной ситуации после того, как Sinochem не согласилась дистанцироваться от процессов принятия решений. Топ-менеджер посетовал, что если сторонам не удастся найти компромисс, то дальнейший рост и развитие технологий могут оказаться под угрозой.