В Подмосковье продают 48-летнюю BMW 7-Series без пробега по РФ

На классифайдах появилась ранняя «семёрка» 1977 года выпуска. Автомобиль ввезён в Россию в апреле 2025 года с пробегом 45 тысяч километров. В Германии единственным собственником был мужчина 1927 года рождения, который бережно относился к машине. У седана не было ремонтных работ по кузову и замен стёкол, состояние аутентичное, но цена под стать: 4 980 000 рублей!

© Motor.ru

BMW 7-Series E23 вышла на рынок в мае 1977 года, так что покупатель приобрёл одну из ранних машин. Речь идёт о версии 730 с карбюраторным шестицилиндровым рядным 3,0-литровым двигателем М30 (184 л.с., 255 Нм) в связке с автоматической коробкой передач. У седана велюровый бежевый салон со светлым пластиком и бледно-желтый цвет кузова.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

В конце 1970-х даже флагманские седаны BMW обувались в 14-дюймовые колёса, а хрома было в избытке: окантовка стёкол, зеркала, ручки, вставки на бамперах и ноздри покрыты специальным составом. При этом части бамперов не окрашены, как и молдинги на дверях. Из опций — люк, электрозеркала, выдвижная антенна, магнитола. Вся история автомобиля полностью прозрачна.

Представительский седан растаможен, прошёл экспертизу и готов к постановке на учёт в России. Историческая ценность есть, а коллекционная под вопросом, ведь совокупный тираж BMW 730 почти 17 тысяч экземпляров, а всего седанов серии E23 за девять лет выпустили 285 тысяч штук.