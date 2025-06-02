Что говорят владельцы о кроссовере Voyah Free

Радости и печали: что говорят владельцы о китайском кроссовере Voyah Free
Voyah Free является одним из доказательств впечатляющих успехов автомобильной промышленности Поднебесной. Уважение вызывают как минимум классный дизайн и базовые характеристики. В России кроссовер представлен в виде подзаряжаемого гибрида мощностью 693 л.с. или 489-сильного электрокара. Осталось понять, с какими проблемами сталкиваются владельцы этой красоты. Об этом — из отзывов на сайте Auto.ru. Букв, как говорится, будет много. Авторская орфография и пунктуация сохранены.
Кроссовер очень быстрый, имеет впечатляющее оснащение и способен переубедить даже тех, кто относится к китайским машинам с нескрываемым скепсисом. В интернете много дифирамб, но нас больше интересуют проблемные места модели.
Сергей, на момент написания отзыва проехал 11 тысяч километров и подробно описал свои наблюдения. Вот некоторые аспекты в формате выжимки:
«1. С точки зрения вождения, всё нормально. За это время один раз почему-то загорелся индикатор тормозной системы, но через полдня погас сам. Динамика впечатляющая. 2. С учетом рекомендаций по заряду батареи (не больше 90% и не разряжать в ноль) реальный пробег на электричестве: примерно 80–90 км зимой и 100–105 летом. На трассе при скорости больше 100 батарея разряжается существенно быстрее.
Какие основные проблемы:
Машина не поддерживает CarPlay и AndroidAuto. Вместо этого предлагается (выбрал самое мягкое слово) поделка под названием Voyah Store, в которой установлено несколько приложений: Яндекс Навигатор, Кинопоиск, Премьер, Радиостанции. Яндекс Навигатор не адаптирован. Шрифт очень очень мелкий и нет никакой возможности его увеличить. Надписи на карте прочитать тяжело. Попасть в кнопки и управляющие элементы на экране очень сложно. Если не попадаешь, открываются другие окна, которые также сложно и неудобно закрывать. Мы все привыкли к тому, что в современных машинах функция дистанционного запуска автомобиля — это штатная функция. Даже в китайских машинах за 2 млн рублей она есть в базовом наборе функций. Но не в Voah Free! Когда вы покупаете машину в салоне дилер будет вам рассказывать про приложение, которое разработала компания МОТОРИНВЕСТ, с помощью которого можно мониторить и удаленно управлять автомобилем, но, скорее всего, забудет сказать, что приложение платное и работы по его установке стоят примерно 80 000 рублей. Поскольку мастер аккаунт даже на официальных машинах не активируется, то вы за 6 млн покупаете автомобиль без дистанционного запуска. Аналогично с сохранением настроек: режимы вождения и пр. вы сохранить не сможете. Шумоизоляция очень слабая. Задние стекла однослойные, сэкономили. Сделал шумку арок и днища, но помогло так себе. Летом нормально, зимой, если на шипах — гудит хорошо в салоне. Двери закрываются плохо. Попробую на ТО ближайшем исправить».
Дмитрий пересел на Voyah с Volkswagen Touareg, поэтому его мнение весьма интересно: «Из реальных минусов в сравнении с Туарегом: пневма не очень хороша, на плохой дороге клюет машина, когда туарег просто слегка потряхивало в это ми же месте. Сидения не такие удобные, но терпимо, у жены на Х4 сидения вообще караул. Может для низких людей норм в Х4, но для 190см — беда. Глюки мультимедиа бывают примерно раз в неделю. Просто пропадают все кнопки на экране кроме одной. Но я думаю это дело в русской прошивке поверх китайской, поеду на ТО 1 год, может что подшаманят. Исправляется перезагрузкой мультимедиа, 30 секунд делов, но осадочек неприятный когда новую машину глючит раз в неделю. В целом тачка годная я бы сказал. Обменял Туарега в максималке возрастом 6лет почти без доплаты на него. В принципе не жалею. Идеальных машин не бывает. Реальный расход не замерял, но думаю приборка немного врёт. Не едет она столько сколько заявляет производитель на электричестве точно, но и сама машина зимой показывает 100км на 90% батареи-думаю тоже лажа. Но в любом случае дешевле бензина».
У Кириченко Дениса опыта вполне позитивный: «Машина кстати достаточно интересная. Очень комфортная, ездили на ней прям далеко в мини-путешествие, и все без проблем. И шумка достаточная, и сидеть удобно, что для китайцев редкость. В общем, в этом плане понравилась машина. Интерьер приятный, даже чувствуется что работали над эргономикой – все вроде на своих местах, ничего не бесит (этим грешат другие бюджетные китайцы, к которым нужно прям привыкать). По динамике — ПУШКА! Разгоняется очень круто, прямо дух захватывает! Из проблем — были какие-то глюки с двигателем — ну прямо что то он шумел, дергался, пару дней я всё собирался на сервис куда нибудь загнать, но само прошло. Двигатель именно который не электрический. Также — запотевает периодически задний фонарь левый. Не знаю что там за проблема, возможно брак. Нужно снимать, герметизировать, смотреть».
Ну и напоследок, много интересных плюсов и минусов от Кирилла:
«+ Эргономика нормальная. Без восторгов, хорошая четверочка
- Дизайн салона (если сравнивать дизайн и пошив сидений с тем же ГЛЕ купэ это небо и земля с эстетической точки зрения в пользу Вои). Прекрасное сочетание песочного и синего цветов, не маркое и радует глаз.
- Хороший уровень шумоизоляции на скорости до 110 км/ч, за счет отсутствия мотора и тихого хода подвески почти полная тишина на скорости до 40км/ч.
- Массаж (на дальние расстояния). Спасет от затекания и от болей в спине. Проверено.
- Пневмоподвеска. Очень высоко поднимается в условиях бездорожья, сколько точно не знаю, но визуально 30 см точно есть. Опускается при посадке, поднимается при движении, максимально опускается при езде по трассе. Добавляет мягкости хода.
- Свет. Мне лично понравился вот этот световой пучок состоящий из множества квадратиков, часть которых машина гасит при приближении встречного ТС.
- Динамика (при полной зарядке и даже без). Замечательный крутящий момент, в режиме Perfomance стреляет аки пушка, восторг и мокрые штаны при нажатии педали в пол гарантированы каждому. В 4 секунды до 100 км/ч верю, хотя изначально думал что китайцы превирают.
- Небольшие крены (видимо за счет низкого центра тяжести) в поворотах.
- Машина обладает всеми плюсами электрички, но при этом по сути может ездить исключительно либо на бензине либо на электричестве.
- Уезжающая приборка. Иметь возможность скрыть все три бесполезных дисплея одной механической кнопкой — бесценно.
- Беспроводной карплей/андроид авто. Это круто, до этого у меня были тачки только с проводными соединениями, у Вои это сделано классно.
Про минусы:
- Расход. Тут я отдаю себе отчет в том, что в машине 694 л.с. (ну или 490, смотря как считать) и расхода в 5 л не ожидаю. Информация про бак на 1000 км с учетом полного заряда батареи — полная чепуха. Реально бака хватит на 500 км (максимум, при скорости 100 км/ч) + добавьте батарею (на полном заряде можно проехать 120 км). Ориентировочный расход как и у любого бензинового двигателя. Про экономию забудьте. Расход при скорости 100км/ч примерно 10 литров. При скорости 150–160 — легко дойдет до 17 л. При баке емкостью 50 литров это — боль.
- Качество материалов. За 3.5 тысячи пробега уже есть заломы на сиденьях. Это печальная печаль, даже не представляю что с ними будет к 10к.
- Динамика на выскоких скоростях. После 150 машина разгоняется очень неохотно, 170 едет с трудом.
- Экономия. В среднем батарейки на 30 квт хватает на 90 км. Сама батарея 35 квт, но полностью она не садится. Зарядка в Москве обходится 20р/квтч, получается расход на 100км в денежном выражении около 650 рублей. что в принципе равно тем же 13 литрам бензина. Что существенно меньше чем расход больших мощных тяжелых кроссоверов, даже на дизеле, но супервыгоды тут нет. Экономия есть только если заряжаться дома за городом и при низком тарифе (у нас 5р/квтч стоит, ездим только на электричестве).
- Кривые заправки (не про Вою а про гибриды и элекрички в целом). Перегоняя машину и Москвы в Крым, так и не нашёл ни одной рабочей электрозарядки (у кого то приложение не работало, где то карта не привязывалась, ехал только на бензине). В Москве их много, но на тех двух что я был — были очереди на заправку.
- Низкое качество материалов. Водительское сиденье уже имеет залом на пробеге 3.5 тыщи. При том что ездит моя жена 60кг весом. Глянцевые поверхности внутри салона мгновенно покрываются микроцарапинами и их надо полировать или покрывать защитной пленкой.
- Мультимедиа и звук. Всё работает слегка подлагивая и подглючивая (описать все глюки мультимедии не хватит нескольких страниц, но в целом критичного ничего нет). Третий дисплей абсолютно бесполезен, он предназначен только для внутреннего рынка для работы совместно с китайскими сервисами. До конца не руссифицируется, часть в любом случае остается на китайском. Качество звука скорее плохое чем хорошее, Dynaudio звучит лучше чем Bose и хуже чем Harman, с тру премиумом типа Банг Олафсен и Бурмистр эта мультимедиа даже рядом не встанет».
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