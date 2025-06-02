Сколько прослужит выхлопная система автомобиля

Однако, у всего есть свой ресурс, и у выхлопной системы он так же имеется. Причём — вполне конкретный. Сколько прослужит выхлоп на личном опыте аккуратного и бережного автовладельца — на Quto.ru

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Рокот при нажатии педали газа — это не всегда хорошо. Многим нравится, но в большинстве случаев этот симптом прямо намекает на неисправность одного из элементов выхлопной системы, который сопряжён и с новыми «нотами» звучания автомобильного двигателя, и с неприятным и, говоря откровенно, вредным запахом отработанных газов в салоне. Одним словом, надо ехать на подъёмник, варить, а то и менять элементы выхлопной. И тут автолюбителя ждёт целый ряд откровений. Иначе и не назовёшь.

Дело в том, что купленная в магазине ремонтная деталь, даже произведённая под грифом OЕМ, читай, оригинал, прослужит заметно меньше той, что была установлена на конвейере. Да, вы не ослышались: «оригинал» и «конвейер» — это разные детали, часто — разных производителей и всегда — разного ресурса. Именно по этой причине множество опытных водителей предпочитает приобрести некоторые детали на авторазборке, а не в магазине: цена — ценой, но снятая с автомобиля и ещё не изношенная «железка» прослужит в разы дольше, чем новая, только-только извлечённая из коробки. И выхлопная система — яркое тому подтверждение. Впрочем, давайте начнём подробное перечисление по мере выбытия: от самой хрупкой — к той, что отправится на «металлоприёмку» вместе с негодными уже остатками некогда прекрасной машины.

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Гофра

Первой в списке «на выход» всегда идёт гофра: она состоит из своеобразной «кольчуги», подвижна и нужна в первую очередь для защиты элементов выхлопной системы от вибраций. Иными словами, является неким предохранителем, который в силу своей конструкции наиболее подвержен разрушению. Так что новый звук работы ДВС следует в первую очередь искать именно у неё: чёрный нагар не всегда является показателем, чаще элемент просто разваливается изнутри. Диагностика производится ухом. Оригинальная японская гофра прослужила 15 лет и проехала около 200 000 км, тогда как новенький и, надо отдать должное, дорогой аналог не выходил и четырёх лет, потребовав замены всего на 30 000 км пробега. Урок усвоен, своё место в машине заняла гофра с разборки, заявленный пробег которой составил 45 000 км. Продолжим наблюдение.

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Керамическая проставка

Очень часто автопроизводители используют для сочленения труб выхлопной системы керамическое колечко, которое позволяет плотно соединить один элемент с другим с помощью специального хомута. Этой запчасти свойственно выгорание, простите, прогорание, трещины и, собственно, распад на отдельные части. Однако, как показала опять же практика, 230 000 км бережной и спокойной эксплуатации, в рамках которой эксперименты с горючим и обслуживанием допущены не были — далеко не предел. Новое, заранее купленное оригинальное кольцо заняло своё место на гаражной полке, а работать продолжает старое, ещё заводское. На пробеге в почти четверть миллиона километров фатальных разрушений на нём не выявлено. Да и не сифонит нигде. Так что добра от добра искать не стали.

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Резонатор

Этот элемент выхлопной системы часто называют предварительным глушителем. Как и все «железки» он имеет свойство просто сгнивать. Ускоряет этот процесс забитая под защитку, она же тепловой экран, грязь. К счастью, тонкий лист защитного экрана довольно быстро прогнил, толсто намекнув на необходимость контролировать процесс накопления «следов эксплуатации». На подопытной машине за состоянием днища следили, регулярно, читай, каждую весну, мыли, так что резонатор за 20 лет эксплуатации никаких предпосылок к замене не предоставил. И на данный момент — 1/5 века и 235 000 км пробега — в ремонте не нуждается.

Катализатор

Самая мистическая и обсуждаемая часть выхлопа — катализатор, окружённый двумя кислородными датчиками, они же — лямбда-зонды. Датчики, расположенные на горячей трубе, частично торчат на улице, так что имеют свойство просто сгнивать. Причём — весьма оперативно. В этот момент на приборной панели загорается любимый в народе «Check Engine», водитель получает свою порцию адреналина, густо замешенного на панической атаке, и несётся со всех ног в автосервис, где умудрённый годами механик по опыту фронтового врача принимает единственное решение — отрезать. Так катализатор уступает своё место пламягасителю, датчики кислорода отключается, начинается «пляска» с прошивками двигателя и дальнейшая «самодельщина».

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Катализатор может прослужить почти вечно, и на описываемой японской машине он продолжает свою миссию выполнять, несмотря на почтенный возраст и пробег. Однако, один пример — не показатель. Дурное топливо, неправильное обслуживание и, особенно, непрофессиональная установка газобаллонного оборудования, которая приводит к заметному росту температуры выхлопных газов, может ситуацию в корне изменить. Вы не ослушались: именно газ, вернее, кустарная его настройка, из раза в раз становится причиной разрушения катализатора, керамические осколки которого засасывает в цилиндры, что автоматически приводит к выходу из строя всего двигателя.

Вывод следует сделать простой: нет газа — твёрдое «нет» мастеру, желающему отрезать катализатор, чтобы позже его сдать. Стоят они дорого — и до 20 000 доходит. И это основная причина, по которой «рекомендуют» хирургию. Чаще всего, при нормальной, конечно, эксплуатации, катализатор вечен. Забился? Всегда можно промыть, это недорогая процедура.

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Глушитель

В советские годы глушитель оснащали сливной пробкой, поскольку «бочка» имела свойство накапливать влагу. Конденсат, всё верно. Раз в год автолюбитель сливал «запасы» и бед не знал. Современные элементы выхлопной системы вроде как подобной операции уже не требуют, но часто гниют. Но давайте же рассмотрим своими глазами: а что же там сгнило? Пробитая насквозь дачным булыжником оцинковка? Сгиб от аварии или «сдвинутой клумбы»? Может, стальной кронштейн, на котором «бочка» и висит? Оригинальные глушители служат очень долго, более двадцати лет — на описываемом «японце» до сих пор стоит родной, как бы владельцу не хотелось сменить «трассу» на спортивную!

Более того, искренние механики рекомендуют искать запчасть на замену только на разборках: оригинальные «глушаки» ходят долго и способны решить проблему на десятилетия, тогда как новые «магазинные» действительно сгнивают за 3-5 лет. Вот такая проза жизни.

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Выпускной коллектор

Самый долгоиграющий, как правило, элемент выхлопной системы — коллектор. Толстенная железяка, «подвинуть» которую обычно может только столкновение. Читай, физический контакт. Однако, и коллектор нуждается во внимании: ни в коем случае нельзя допускать прогорания прокладок, а уж если там ещё и турбина расположилась — глаз да глаз! Чугунина, из которой обычно выполнен элемент, прослужит столетие и переживёт кузов с мотором, если автовладелец будет с ней внимателен. А если уж случилась беда, «причалил» кому в корму — только на разборку, где в дальнем углу лежит целая гора выпускных коллекторов — эта запчасть в силу понятных причин популярностью обычно не пользуется.

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На первый взгляд кажется, что элементы выхлопной системы — расходники, менять которые следует только на новые. Но практика диктует обратное: большинство, если не все, запчасти стоит искать в первую очередь на авторазборке. И дело тут совсем даже не в цене: заводская деталь в трёх случаях из четырёх будет лучше, надёжнее и ресурснее, чем «обновка» из магазина. Опыт однозначно «голосует» за подержанную железку.