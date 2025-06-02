Названы четыре минуса BMW X1 с пробегом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках автомобиля BMW X1 первого поколения.

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«Оптимальный вариант для покупки — полноприводная машина с двухлитровым турбодизелем N47. Мотор надежен, но у него есть два слабых места. Во-первых, это цепь ГРМ — она может потребовать замены к 150-200 тыс. километров. Недолговечен и демпфер шкива коленвала», — сказал специалист.

Восьмиступенчатый автомат ZF проживет долго, если менять масло. Операция недешевая. В салоне много жесткого пластика, который с годами начинает скрипеть.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.