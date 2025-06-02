В LiXiang рассказали о планах компании на 2025

На ежегодной конференции по доходом Ли Сян заявил, что электрический кроссовер i8 дебютирует в июле, его более компактный аналог i6 выйдет на рынок в сентябре, а в будущем в линейку планируют добавить седаны и новые минивэны для Азии и Европы. Также в отчёте LiXiang подтверждены планы строительства 2500 «суперчарджеров» в июне, и 4000 быстрых зарядок к концу года.

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По предварительным данным, LiXiang i6 окажется двухрядным кроссовером с пятиместным салоном, то есть отличия от трёхрядного шестиместного i8 могут быть столь же невелики, как между L8 и L6. Официальных технических подробностей нет, но компания Ли Сяна приучила покупателей к максимальной унификации.

О развитии линейки седанов Ли Сян сказал вскользь: дескать, этот сегмент не останется без внимания. Однако на рынок седаны начнут выходить после формирования линейки кроссоверов и достижения годовой выручки на уровне 300 миллиардов юаней (42 миллиарда долларов). По сравнению с показателями 2024 года LiXiang нужно вырасти примерно вдвое. При этом план продаж в 2025 году пессимизирован с 700 до 640 тысяч штук.

Ли Сян полагает, что со временем до 30% продаж компании будут обеспечивать экспортные рынки. В Китае за четыре месяца 2025 года сбыт LiXiang вырос на 19,4%, однако драйвер продаж — кроссовер L6, а спрос на более дорогие L7, L8, L9 и Mega в годовом выражении снизился на 30-42 процента. С весны 2025 года компания стала официально ввозить машины в Россию.