Названы лучшие автомобили с пробегом для семей с детьми

1 июня традиционно отмечается День защиты детей. Этот праздник призван в очередной раз напомнить, как важно беречь своих детей в этот светлый, яркий, но в то же время самый уязвимый период их жизни. Специально к этому событию мы публикуем подборку вместительных автомобилей, которые идеально подойдут для многодетных семей.

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Dodge Journey 2012 года

Открывает подборку 7-местный кроссовер Dodge Journey 2012 года выпуска. В салоне есть все для комфортных поездок большой семьей: 3 ряда сидений, климат- и круиз-контроль, система дистанционного запуска и качественная шумоизоляция.

Под капотом автомобиля спрятался мощный 3,6-литровый 6-цилиндровый бензиновый двигатель, выдающий 283 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Иными словами, это прекрасный семейный автомобиль, который идеально подойдет и для повседневных поездок, и для запоминающихся путешествий.

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Kia Carnival 2019 года

Следующая машина из нашей подборки — сравнительно небольшой минивэн Kia Carnival 2019 года выпуска. «Кореец» в комплектации Noblesse Sресiаl рассчитан на 9 человек, то есть модель способна вместить и детей, и их родителей, и даже домашних питомцев.

В движение автомобиль приводит 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 202 л.с. Несомненным преимуществом минивэна является просторный багажник максимальным объемом более 3 тысяч литров при сложенных задних сиденьях.

На случай, если вы намерены использовать все кресла, но все равно нуждаетесь в дополнительном пространстве для вещей, на крыше установлен 600-литровый обтекаемый багажник. За счет этого все члены семьи могут упаковать все необходимое даже в длительную поездку за город.

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Mitsubishi Delica 1996 года

Завершает подборку полноприводный 7-местный минивэн Mitsubishi Delica аж 1996 года выпуска! Несмотря на возраст, автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному техобслуживанию и бережному уходу.

Ходовая часть, трансмиссия и 3-литровый бензиновый двигатель мощностью 185 л.с. работают как часы. Стоит отметить, что модель подойдет для любых целей, но ярче всего она проявит себя в длительных семейных путешествиях.

Как сэкономить на ТО

Бесспорным плюсом в таких поездках станет панорамная крыша, которая позволит любоваться живописными пейзажами и бескрайним небом.