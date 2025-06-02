Ford прощается с последним хот-хэтчем

Autocar выяснил, что в Великобритании закрыли приём заявок на Focus ST. Представительство Ford подтвердило: новые заказы на хот-хэтч не принимаются, но у дилеров остаются около 170 нераспроданных машин, поэтому покупатели могут подобрать пятидверку из наличия. В других странах конфигуратор не урезали: в Германии Focus ST пока ещё доступен по цене от 43 200 евро.

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Скорая отставка всего семейства Ford Focus подтверждена давно: последний автомобиль сойдет с конвейера завода в Германии 30 ноября 2025 года. Похоже, с «заряженными» версиями бывшего бестселлера попрощаются ещё раньше, и уход версии ST станет концом эпохи. В линейке Ford хот-хэтчи были несколько десятилетий, но сначала жертвой эконорм пали версии RS, а теперь пришёл черед ST.

В Германии Ford Focus ST остаётся с двумя связками: турбомотор 2.3 мощностью 280 лошадиных сил может сочетаться с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым преселективным «роботом». На самых дорогих хот-хэтчах X Edition бывает только ручная коробка передач. В Великобритании остались скучные варианты с 1,0-литровым турбомотором с тремя цилиндрами.

После отставки Ford Focus ST в линейке останется единственная недорогая «заряженная» бензиновая модель: компактный кроссовер Puma ST. Однако с недавних пор 1,5-литрового турбомотора мощностью 200 лошадиных сил с «механикой» у модели нет, только умеренно-гибридный двигатель 1.0 (160 л.с.) с 7-ступенчатым «роботом».