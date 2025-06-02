Chevrolet Malibu превратили в реплику Aston Martin Vanquish Zagato

Модели Aston Martin Vanquish Zagato считаются одними из самых красивых автомобилей последних лет. Выпущенные ограниченными сериями в кузовах купе, кабриолет (Volante), родстер (Speedster) и универсал (Shooting Brake), они гармонично сочетают британский престиж с итальянским дизайнерским изяществом.

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Однако в США появилась весьма необычная реплика, основанная на старом Chevrolet Malibu.

Эта странная интерпретация Vanquish Zagato уже несколько лет колесит по улицам Нью-Йорка. Хотя нынешний владелец неизвестен, очевидно, что создатель этого автомобиля был настолько вдохновлён оригинальным дизайном, что поручил мастерской Customs by Flash из Нью-Джерси создать самодельную версию.

Да, пропорции явно нарушены, и реплика даже на 20% не приближается к оригиналу, но мастерская явно вложила немало усилий в полную трансформацию старого Malibu, пусть результат и не убедит никого в том, что это настоящий Aston Martin.

Небольшое исследование в интернете показывает, что кузов автомобиля был изготовлен вручную. Многие панели, включая капот, выполнены из лёгкого алюминия, с изогнутыми и сформированными элементами, пытающимися имитировать фирменный дизайн Zagato.

Некоторые детали действительно впечатляют. Например, фары сильно напоминают те, что установлены на настоящем Vanquish Zagato. Огромная передняя решётка и чёрные колёса усиливают иллюзию — по крайней мере, издалека.

Возможно, самая эффектная часть оригинального автомобиля — это корма. Реплика пытается имитировать её с помощью покатой задней двери и круглых задних фонарей.

Изначально автомобиль был оснащён двумя выхлопными трубами и относительно простым чёрным диффузором, но недавние изображения показывают, что теперь у него более сложный диффузор и две выхлопные трубы, расположенные по центру.

Любопытно, что на автомобиле нет поддельных эмблем Aston Martin или Zagato: вместо этого он украшен логотипами Corvette. Хотя это немного странно, возможно, это уместно, поскольку автомобиль называют «Manta Ray».

В любом случае, это уникальная дань уважения по-настоящему особому автомобилю, даже если исполнение немного нестандартное.