В Госдуме предложили снова разрешить тонировку передних стекол

С такой инициативой в очередной раз выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предложил разрешить наносить на передние боковые стекла пленку со светопропусканием не менее 42 процентов. Салоны машин будут меньше нагреваться, а у инспекторов ГИБДД будет меньше возможностей для злоупотреблений полномочиями, считает депутат.

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Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, разрешающий тонировать боковые передние стекла. Условие — чтобы светопропускание составляло не менее 60 процентов от установленного техрегламентом показателя. То есть, штрафовать предлагается, если светопроницаемость менее 42 процентов.

Нилов отмечает, что проблема со слишком жесткими требованиями к тонировке особенно актуальна летом, когда солнце нагревает салон. Это ведет к перерасходу электроэнергии на работу кондиционера и влияет на самочувствие водителя. Кроме того, возникают споры с инспекторами ГИБДД, для которых тонировка — повод для проверки автомобиля.

Вместе с тем Нилов предлагает увеличить штрафы: за неправильную тонировку боковых передних стекол — до тысячи рублей, а лобового стекла — до трех тысяч. Сейчас передние боковые и лобовое стекло должны пропускать 70 или более процентов света. Нарушение правил карается штрафом в 500 рублей.

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Ранее около ста депутатов Госдумы потребовали отменить январское повышение штрафов в полтора раза. По их словам, в этом не было никакой необходимости. Однако суд не нашел нарушений в процессе принятия, а также в содержании закона.