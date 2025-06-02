BMW 116i и Mini Cooper S: философия энергичных автопрогулок

Фраза в заголовке — вольный перевод понятия soulful driving. Это когда цель поездки за рулём — не «точка Б», а приятные эмоциональные переживания, связанные с красотой маршрута и процессом управления. Это понятие сделало своим кредо известное в узких кругах издание Curves. Его контент всецело посвящён приключениям на лучших дорогах мира за рулём Porsche. Но для того, чтобы получить удовольствие такого рода, не обязательно обладать элитным спорткаром и европейским паспортом. Для этого даже не нужен собственный автомобиль. Мы, например, обе эти машины взяли в прокат с помощью сервиса Autobnb.

© Motor.ru

И направились на хэтчбеках BMW 116i F20 и Mini Cooper S R53 проехать кружок-другой по красивой подмосковной дороге, чтобы в процессе разобраться с тремя петролхэдскими вопросами. - Жизнеспособна ли идея аренды автомобиля выходного дня вместо обладания таковым? - Как безопасно получать удовольствие от быстрого вождения по дорогам? - Всегда ли задний привод увлекательнее переднего?

© Дмитрий Питерский

Этика эмоциональных автопрогулок

Идея душевной поездочки состоит в том, чтобы найти изобилующую поворотами дорогу, на которой практически отсутствует трафик. Это может быть перевал на Кавказе или Урале, дороги местного значения в центральной полосе (англичане называют такие B-roads) или проложенное сквозь леса сельское шоссе где угодно. Да хоть трёхмерная федеральная трасса вдоль Ладоги! Только чем оживлённее дорога, тем раньше придётся проснуться, чтобы заполучить её в своё полное распоряжение.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Вот только быстрая езда по дорогам — социально неодобряемое занятие. Но энтузиасты всегда будут это делать, иначе зачем нужны драйверские модели в ассортименте производителей? И даже на обычной машине сложно себе отказать при удобном случае, если однажды проникся удовольствием от вождения по серпантину. Но чтобы избежать связанных неприятностей, необходимо соблюдать несколько принципов.

© Дмитрий Питерский

Уважение

Нельзя ставить собственное развлечение выше комфорта окружающих. В идеале вообще минимально встречаться с кем-либо в процессе, так и интимнее и безопаснее. Всегда снижайте скорость при проезде населённых пунктов, объезде велосипедистов и прохожих на обочинах, а также обгонах медленных автомобилей. Не жадничайте, автопрогулка — не гонка, здесь «результаты» ни на что не влияют. Их вообще не существует. Единственный возможный результат — это хорошо проведённое время.

© Дмитрий Питерский

Не висите на хвосте у попутных машин и не напрягайте встречные при обгонах. Не обгоняйте справа и тем более — по обочине. Никогда не режьте закрытые повороты. Будьте предсказуемы в своих действиях. Не выпендривайтесь «дрифтом» на людях и не шумите выхлопом в населённых пунктах. Вы, автомобиль и дорога — и больше никаких свидетелей. Разве что надёжный напарник в соседнем кресле или автомобиле.

© Дмитрий Питерский

За беспечные действия вы несёте ответственность не только перед теми, на кого они могут повлиять напрямую, но и перед всем сообществом энтузиастов. Если причисляете себя к таковым, уважайте комьюнити, чтобы ему не навредить. Нужно уважать и дорогу — так же, как восходители уважают горы. Альпинисты не говорят «покорил», не дурачатся и не геройствуют на маршруте. На дороге всё так же — прежде всего концентрация и контроль.

Контроль

Помимо soulful driving есть ещё одно похожее понятие — spirited driving. Перевести можно как энергичное вождение, бодрящий прохват. Это то, что происходит во время душевной поездочки — но не всё время, а только на подходящих участках. Подбираясь к пределам автомобиля (или своим собственным), важно не ошибиться с мерой близости к ним. Не стоит ехать с микрозапасом как на гоночном на треке — ошибки вне автодрома обходятся кратно дороже.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Да и цель душевных поездок — не адреналин или время круга, а единение с дорогой и автомобилем. Удовольствие от процесса, выполнения особых приёмов, отличающих энтузиаста от простого водителя. Быстро, но плавно переключаться, выравнивать обороты техникой пятка-мысок, тормозить левой, упражняться в трейлбрейкинге, чертить идеальные траекторные дуги — способов играть с автомобилем так много!

Пустая дорога помогает сосредоточиться на чёткости действий. И даже войти в состояние драйверского транса, когда непривычные действия вдруг начинают получаться сами собой. Хорошим подспорьем станет навигатор, даже если на маршруте нет ни одного перекрёстка — картинка на экране выполняет роль штурмана, показывая конфигурацию ближайшего участка. Например, коварные повороты переменного радиуса.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

И, конечно, нужно тренироваться, повышать навык. В картинге, симуляторах, на треках больших и малых, зимой и летом, по сухому и мокрому. Например, владелец BMW Александр не только сдаёт машину в прокат, но и сам может составить вам компанию в качестве тренера на одной из московских трасс. Компетенциями обладает: является пилотом одной из топ-команд картингового чемпионата MIKS, а также чемпионом любительской кольцевой серии LTAC.

© Денис Плотников

Осознанность

Необходимо ясно понимать свой уровень как водителя. В том числе навык адаптации к разным условиям или к новому автомобилю. Последнее особенно важно, когда берёшь машину в аренду. Если не можешь уверенно исполнить задуманное (например, пролететь воон ту связку без сброса газа) — следует отказаться от такого намерения. Я, например, захотел пройти исписанный чужими шинами поворот на BMW в заносе — для красивого кадра и собственного удовлетворения.

© Дмитрий Питерский

Малознакомый поворот и силовое скольжение на чужой BMW — идея изначально сомнительная, но если аккуратно попробовать, то почему нет. После пары попыток стало ясно, что шины слишком цепкие, первой передачи уже не хватает, а вторая ещё в турбояме. И я трезво оцениваю свой навык, который не позволяет продолжить искать способ заставить этот хэтчбек проскользить в этом месте (уверен, это возможно), поэтому такого снимка среди иллюстраций вы не найдёте.

© Дмитрий Питерский

Главное, всегда помнить: энергичное вождение — это поиск баланса между риском и вознаграждением. Причём под первым ни в коем случае не должна пониматься угроза любым «третьим лицам» — только себе самому. Но лучше вообще спрячьте эго, ведь вас никто не оценивает. Автомобиль тоже не стоит выбирать слишком мощный — работать с умеренно быстрой техникой (или вообще — медленной) даже интереснее.

© Дмитрий Питерский

Такие машины позволяют ближе подойти к их пределам, а также полнее использовать имеющиеся динамические ресурсы. Когда «мало мотора», нет другого варианта ехать быстро, кроме как проносить больше скорости через повороты. Это требует более точных траекторий и поддержания оборотов, заставляет больше думать и действовать за рулём. Лёгкий хот-хэтч — идеальный вариант такого автомобиля с точки зрения количества пользы за свои деньги.

У нас таких как раз два: таких — разных поколений, с разными типами привода, и разного уровня подготовки к быстрой езде.

© Дмитрий Питерский

BMW 116i F20

В своё время BMW 1 серии была популярной дамской моделью. Но компактность и лёгкость, заднеприводная платформа, унификация со старшими моделями и большой выбор тюнинга — всё это в сочетании с невысокой ценой обратило на поколение F20 внимание охотников за доступными драйверc-карами. Автоспорт случился с этой белой копейкой ещё в Барнауле. Откуда нынешний владелец забрал её в Москву и подверг дальнейшей модификации под свои нужды.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Так как это дорестайлинговый экземпляр единички F20, за индексом 116i скрывается 4-цилиндрвый мотор N13, а не более поздний 3-цилиндровый B38. Несмотря на то, что турбочетвёрка относится к многострадальному семейству Prince, разработанному совместно с Peugeot и Citroen, мотор благосклонен к тюнингу. Это подтверждают и заряженные модификации французских моделей, в которых уже «с завода» бывает 200 и больше сил.

© Дмитрий Питерский

Чтобы получить схожую мощность в изначально 136-сильной BMW, были установлены кованые поршни и шатуны, модифицирован впуск и выпуск, изменена программа управления — со стандартным турбокомпрессором получилось около 200 л.с и 300 Н∙м. Коробка передач была доработана с помощью червячной блокировки Quaife и более агрессивной программы управления. Кузов усилен распорками, в ходовой части установлены рычаги на шарнирах от старших моделей, койловеры BC Racing, М-тормоза, трековые колодки и шины.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

С таким набором не то что по городу — по любой дороге вне автодрома не захочется ехать. Но автомобиль оказался по спортивным меркам комфортным: подвеска не каменная, тормоза нормально прикусывают без прогрева, шасси сносно реагирует на колейность покрытия и другие неровности, не слишком шумно. И даже проведя целый день в сиденье-ковше, я не отправился после этого к мануальному терапевту. Каждый день на такой BMW не поездишь, но вылазку выходного дня можно сделать спокойно — не треком единым.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

«Надутый» мотор получился удобный — живой на любых оборотах и с впечатляющей тягой на выходе из медленных и среднескоростных поворотов, но при этом не страшный в быстрых. Его возможности не столь велики, чтобы пугать водителя под полным газом на скоростях свыше 100 км/ч. Но до этого порога задняя ось весело пляшет, что учит точно контролировать тягу. К сожалению, несмотря на прошивки всего и вся, в автомобиле всё же осталась задержка реакции дросселя, мешающая в некоторых ситуациях.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Осложняет работу с машиной и очень чуткий руль — короткая рейка свойственна многим BMW этого поколения. Такая нервозность рулевого управления даёт чувство отзывчивости, что нравится многим владельцам с точки зрения ощущений. Но требует привыкания и излишнего напряжения в ситуациях, когда важна каждая доля градуса поворота руля.

В результате на нашей загородной дороге BMW едет быстро, но требует для этого довольно много усилий и микрокоррекций. Здесь чуть заранее открыть газ, там пошевелить на входе рулём, в третьем случае полуслик попадёт на песок, непрогретый асфальт или влагу в тени и потребует действий на опережение. Наваливать на этой BMW по загородной дороге интересно, но слегка утомительно.

© Дмитрий Питерский

А двигаться в расслабленно-бодром темпе на таком автомобиле противоестественно — в таком режиме взаимопонимание ухудшается. Гоночная и близкая к таковой техника требует хорошей нагрузки, чтобы управляться так, как задумано. Утрированный пример: вспомните, как плохо слушается руля и педалей карт, если ехать на нём медленно: дёргается, поворачивает рывками или не поворачивает вообще.

Эта 116 — не совсем драйверский автомобиль в традиционном понимании. А сбалансированный и выносливый (по словам владельца) тректул, не утративший способность нормального передвижения по обычным дорогам. Достаточно быстрый и способный помочь пилоту обучаться или ехать на результат. А при случае радовать водителя энергичной поездкой вне трека.

© Дмитрий Питерский

Mini Cooper S R53

Если с BMW нужно не играть, а скорее работать, то Mini настроен на более лёгкое взаимодействие. Его не нужно доводить до предела, чтобы испытать восторг за рулём. Достаточно непринуждённого бодрого темпа и, по желанию, небольших провокаций. Бросить порезче на входе газ, занести избыток скорости в поворот, довернуть на дуге — что-то такое. Просто чтобы почувствовать живость реакций и лёгкость перемещения массы — недаром Cooper S почти на 200 кг легче, чем BMW 116i.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Ощущения от управляемости интересные. От кресла водителя до носа кузова всего два небольших шага — вышел из машины и уже стоишь у переднего бампера. Это значит, что за рулём сидишь максимально близко к передней оси, что позволяет по-особенному чувствовать линию движения. Быть прямо в той точке, где передние колёса задают траекторию.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

Поворачивает шасси сразу и делает это плоско. Про BMW, разумеется, можно сказать то же самое — но Mini-то полный сток! Да ещё и на зимних шинах, так как съёмка проходила в апреле. Но даже «липучка» и неидеальное, по мнению владельца, состояние ходовой части (на данный момент Руслан уже обновил переднюю подвеску) не помешали оценить живость и интерактивность шасси Cooper S.

© Дмитрий Питерский

Рулевое управление у Mini довольно тугое, но не тяжёлое. Обратная связь рейки с гидравлическим усилителем (против электро у BMW) всегда очень чётко сообщает о зацепе передней оси. На удивление нет недостаточной поворачиваемости, автомобиль всегда едет за рулём, что под тягой, что без. Тормоза просто есть, большее про них сказать сложно — в отличие от безлимитного замедления в BMW. Впрочем, для Mini тоже существует несложный, но эффективный апгрейд — увеличенные диски и суппорты от JCW плюс правильные шланги-жидкость-колодки.

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

На прямиках пилоту Cooper S тоже есть чем заняться. На этом поколении Mini установлен компрессорный двигатель Tritec (совместная разработка Chrysler-Rover/BMW) объёмом 1,6 литра и с отдачей 163 л.с./210 Н∙м. Тяга не будоражит, но покоряет плотностью и уверенным нарастанием, особенно в диапазоне 4,5–6 тысяч оборотов мотора. А на момент публикации в автомобиле установлен модифицированный шкив компрессора, что дало около 200 сил мощности — динамика должна получиться сильно бодрее, чем было в день съёмки.

© Дмитрий Питерский

Саундтрек у двигателя приятный: если в BMW слышны привычные вздохи и всхлипы наддува под умеренный рёв выхлопа, то в Mini звуковая доминанта — экзотический вой компрессора. На сбросе газа он сменяется низким басом выхлопной системы — очень недурно для стандартных компонентов гражданского автомобиля. Дроссель Cooper S очень отзывчивый, без намёков на эко-задержки, которыми грешит более современная BMW. Поэтому играть тягой проще — результат действий лучше соответствует ожиданиям.

© Дмитрий Питерский

Ещё один классный аттракцион — механика. С коротким чётким ходом рычага и подходящими для всех видов перегазовок педалями. Ловко орудовать всеми органами управления помогает и посадка: всё на своих местах, кресла не слишком «ушастые», но держат неплохо. Над головой достаточно места, чтобы легко сел даже рослый человек в шлеме. Опять же, про BMW можно сказать то же самое, но это и ожидаемо: она новее, крупнее, с «ковшом» и на «автомате».

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

© Дмитрий Питерский

И здесь нужно вернуться к самой идее душевной поездочки. BMW, безусловно, быстрее, точнее и собраннее. Её конфигурация продумана, испытана и готова к высоким нагрузкам и хорошим результатам. Задний привод позволяет и боком раздать, и точнее рулить в повороте, не делая поправку на присутствие на управляемых колёсах ещё и тяги. А благодаря автомату можно не отвлекаться на переключения и сосредоточиться на траекториях.

© Дмитрий Питерский

Но это более «цифровой» автомобиль, чем Cooper S. Да и турбо само по себе не так любопытно, как более редкий компрессор. Mini легче и подвижнее, а водитель в нём ближе к дороге. В Cooper S есть ощущение карта — но не из-за управляемости (ох уж это клише), а из-за одлскульности, «аквариумности» и компактности. С учётом того, что энергичная автопрогулка не подразумевает езду на пределе — это то, что надо.

© Дмитрий Питерский

Не надоест никогда

Для многих из нас страсть к поездкам на автомобилях — это что-то из детства. Когда мы носились по комнатам с крышкой от банки сметаны, издавая звуки «врум-врум». Теперь можно насладиться этим по-взрослому — надо только найти свой автомобиль и свою дорогу, чтобы обрести с ними драйверский дзен.

Сегодня у нас в руках были всего два интересных автомобиля из бесчисленного множества вариантов. Разные маршруты в разных условиях на разных автомобилях будут каждый раз давать новый набор впечатлений. Однажды это приведёт к тому, что вы поймёте, какой автомобиль хотите поставить к себе в гараж и куда вам не надоест на нём выезжать снова и снова.

© Дмитрий Питерский

Но возможно, что путь к этому результату окажется интереснее самой цели. Мы любим вождение не за то, что оно позволяет нам через какое-то время оказаться в точке Б. А за ощущение способности контролировать сложный механизм, за спецэффекты вроде звуков и запахов, за вспотевшие от адреналина ладони, за покалывание в затылке от эйфории.

Управление автомобилем — это в своём роде медитация, сосредоточение на моменте, особый контроль внимания. Оно расслабляет, несмотря на необходимость быть собранным. Быстрое осознанное вождение имеет терапевтический эффект — успокаивает, приводит мысли в порядок, позволяет сфокусироваться только на необходимом наборе действий и отвлечься от забот и проблем.

© Дмитрий Питерский

Перебирать интересные автомобили так же увлекательно, как смотреть фильмы или играть в видеоигры. Никогда не знаешь, какой сюжет из особенностей и характеристик ждёт в каждой новой машине. Интересно искать пик тяги на разных оборотах в атмо- и турбомоторах, ощущать работу «втека» или спул турбины, попадать на переключениях в обороты, ощутить что такое круг Камма и как он работает на разных типах привода, постигать влияние компоновки на управляемость и многое другое подобное.

© Дмитрий Питерский

Вот только для этого надо или собрать внушительную коллекцию, или постоянно покупать-продавать автомобили. Но есть намного более простой и рациональный способ расширять кругозор петролхэда: брать машины в аренду. Каждый раз новую — под настроение, интерес, маршрут и погоду. Это выгоднее и экономически, с учётом того, что многие машины выходного дня со временем используются владельцами всё реже и реже, а содержание обходится всё дороже.

Ну а если у вас есть подходящий автомобиль, но непонятно куда на нём отправиться, то сейчас активно набирают обороты групповые автопрогулки и даже многодневные туры по живописным маршрутам. Найти их можно в чатах владельцев той или иной марки или в онлайн-сообществах энтузиастов. И пусть езда толпой несколько противоречит идее душевной поездочки, но зато позволяет встретить единомышленников и найти маршруты, которые потом можно повторить в одиночку. /m

Редакция благодарит за содействие в создании материала сервис аренды интересных машин Autobnb.ru и владельцев Mini Cooper S и BMW 116i.