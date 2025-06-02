Автоэксперт назвал семь главных ошибок при уходе за кузовом машины

В погоне за экономией российские автовладельцы все чаще отказываются от профессиональных автомоек и детейлинг-центров в пользу самостоятельных методов ухода. Однако, как рассказал "Российской газете" Александр Смит, владелец сети премиальных детейлинг-центров CarBase, такая "экономия" может обернуться катастрофическими последствиями для лакокрасочного покрытия.

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К нам регулярно приезжают автомобили с безвозвратно испорченным ЛКП. В 90% случаев виной тому - непрофессиональный уход, когда владельцы, руководствуясь советами из сомнительных блогов, буквально выжигают лакокрасочное покрытие.

Назову 7 типичных ошибок, которые автовладельцы допускают при самостоятельном уходе за кузовом:

1. Мытье автомобиля бытовыми моющими средствами (например, для мытья посуды).

Бытовые средства содержат агрессивные поверхностно-активные вещества и щелочи, которые разрушают защитный слой ЛКП, делая его тусклым и уязвимым к окислению. Необходимо использовать только специализированные автошампуни с нейтральным pH, которые бережно очищают кузов, не повреждая при этом защитный слой.

2. Использование абразивных средств для удаления загрязнений (без опыта)

Грубые пасты и жесткие губки оставляют микроцарапины, которые со временем убирают глянец и приводят к помутнению краски. Для сложных загрязнений применяйте бесконтактные очистители или мягкие губки, а полировку лучше доверить профессионалам.

3. Чистка кузова от снега щеткой

Щетина абсолютно любых щеток царапает лак грязью и льдом, оставляя сетку мелких повреждений, особенно заметных на темных автомобилях. Продавцы часто рекламируют щётки с мягким ворсом и резиновые скребки, убеждая в том, что они не вредят кузову, но это не совсем так. Да, нажатие ими может быть слабее, но поскольку под снегом на автомобиле - грязь и лёд, то абсолютно любые скребки и щётки царапают ими ЛКП.

4. Нанесение полироли без предварительной подготовки поверхности

Если кузов не очищен от пыли и загрязнений, полироль втирает их в ЛКП, усиливая повреждения. Перед полировкой необходимо тщательно вымыть и обезжирить поверхность.

5. Самостоятельное удаление глубоких царапин без специального оборудования

Неправильная шлифовка может стереть лак до грунта. В таком случае потребуется перекраска всего элемента. Мелкие царапины можно отполировать, а глубокие - доверить кузовным мастерским с покрасочными камерами.

6. Применение кислотных или агрессивных химических составов для очистки ЛКП

Кислоты разъедают лак, приводя к локальному выцветанию краски, а впоследствии - коррозии. Используйте бескислотные автохимию или нейтральные очистители, а битум и смолу удаляйте специальными составами.

7. Покрытие кузова защитными составами под прямыми солнечными лучами

Нагретый лак плохо впитывает защитные составы, а быстрое высыхание оставляет разводы и пятна. Наносить керамическое покрытие необходимо в тени или в помещении, предварительно охладив кузов, - отметил эксперт.