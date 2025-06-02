Как ухаживать за машиной летом

Летом водителям важно особенно ухаживать за автомобилем, потому что этот период связан с жарой, пыльцой растений и насекомыми, которые могут навредить машине. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на автоэкспертов.

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Так, они рекомендуют пройти техобслуживание или просто сменить салонный и воздушный фильтры, которые за зиму забиваются реагентами и грязью. Летом ситуацию усугубляет песчано-пыльная взвесь.

«Можно и радиатор промыть. Тем более если конструкция несложная и вы готовы снять его самостоятельно. Удалить грязь, камни, дорожные реагенты напором воды, замочить в растворе с моющими средствами минут на 10–15, тщательно просушить — и готово! Проход воздуха к двигателю будет легче, в салоне тоже «посвежеет». В жару это особенно актуально», — отметил директор одной из столичных СТО Владимир Марков.

Кроме того, специалисты рекомендуют восполнить баланс охлаждающих жидкостей и проверить количество фреона в системе кондиционирования.

Автоэксперт Владимир Бахарев до этого говорил, что наибольшую опасность в жаркую погоду в салоне авто представляют воспламеняющиеся предметы. По его словам, зажигалки, оставленные на приборной панели, очень часто взрываются.

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