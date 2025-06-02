Tank 300 или BAIC BJ40 — какой рамник выгоднее

За прошлый год Tank 300 разошелся в России тиражом 16,3 тысячи экземпляров. Этого оказалось достаточно, чтобы занять в модельном зачете 25-е место. Отличный показатель для недешевой машины!

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BAIC BJ40 не попал даже в топ-100. Попробуем разобраться, есть ли основания для такой разницы в продажах или же «сороковка» недооценена покупателями.

Особенности Tank 300 и BAIC BJ40

Tank 300 предлагает уникальный выбор, которого прежде у покупателей рамных моделей не было. Модель можно купить с жестко подключаемым полным приводом (part-time) или автоматически подключаемой муфтой (torque-on-demand).

И в одном, и в другом варианте у машин одинаковое оснащение, есть понижающая передача и блокировки обоих межколесных дифференциалов. Первая схема проще и выносливее, но не позволяет использовать полный привод на дорогах с твердым покрытием. Второй вариант более универсальный, хотя и считается менее надежным.

Внешность Tank 300 можно назвать классической для рамного внедорожника.

BAIC BJ40 – единственный кабриолет из всех машин, официально представленных в России. Пластиковые панели крыши и боковин нужно снимать вручную – никакая другая модель насладиться ветром не позволяет.

Наряду с бензиновым турбомотором в линейке есть и дизель. Для легкового китайского автомобиля это большая редкость. Наконец, в предлагаемой палитре целых 11 цветов, пять из которых матовые. Такое разнообразие сейчас в диковинку.

В дизайне BAIC BJ40 явно прослеживается влияние американского Jeep Wrangler.

По габаритам внедорожники находятся в одном классе. Мощность бензиновых моторов тоже близка: 218 л.с. у BAIC и 220 л.с. у Танка. Дизель у BJ40 не поражает мощностью – всего 162 л.с., и машина с ним на 60 кг тяжелее. Зато паспортный расход топлива в городе на 3,3 л на 100 км меньше, чем у бензинового варианта.

Обе машины комплектуются 8-ступенчатыми автоматами.

Варианты и цены Tank 300 и BAIC BJ40

Tank 300 в базовой комплектации Adventure стоит 4,5 млн рублей. В ней будет, среди прочего, блокировка заднего дифференциала, водительское сиденье с массажем, зимний пакет, омыватель камеры заднего вида, адаптивный круиз-контроль, датчики света и дождя. Мультимедийная система с экраном на 12,3 дюйма поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Доплата за полный привод с муфтой вместо жестко подключаемого полного привода – 150 тысяч рублей.

Отделка и оснащение Tank 300 достойны того, чтобы зваться премиальными.

Версия Adventure за 4,9 млн богаче на комплекс ассистентов водителя, надувные шторки безопасности, блокировку переднего дифференциала, защиту коробки передач, розетку для подключения электрики прицепа, вентиляцию передних сидений, отделку кожей наппа, аудиосистему премиум-уровня.

Здесь продвинутый полный привод дороже уже на 200 тысяч рублей. Правда, вместе с ним получите и несколько опций: беспроводную зарядку, еще несколько систем активной безопасности, салонное зеркало с автозатемнением.

BAIC BJ40 в базовом варианте Flagship с бензиновым двигателем оценивается в 3,37 млн рублей. Круиз-контроль у него обычный (адаптивный не ставится в принципе). Обогрев есть только у руля и передних сидений. Смартфон синхронизируется с 10-дюймовым экраном только по китайскому протоколу Carbitlink. Подушек безопасности всего две. И нет никаких межколесных блокировок.

BAIC BJ40 оригинален не только внешне. Интересны и цветовые решения интерьера – предлагаются черно-красный, черно-синий и бело-синий варианты.

В комплектации Champion за 3,5 млн рублей будут обе блокировки, зачем-то окрашенные в красный цвет пружины подвески и тормозные суппорты, камера переднего обзора, электрорегулировки пассажирского сиденья, розетка в багажнике на 220 В.

Исполнение со 162-сильным дизелем называется Exclusive. Такая машина стоит по прайсу 3,41 млн рублей. Набор оснащения – нечто среднее между двумя бензиновыми комплектациями. Правда, дизельный внедорожник почему-то лишен датчиков света и дождя, а также обогрева руля. Зато в наличии обе межколесные блокировки.

Выводы из сравнения: Tank 300 или BAIC BJ40

Несмотря на огромное преимущество в цене – более одного миллиона рублей, – BAIC BJ40 выбирают десятки покупателей, тогда как Tank 300 расходится тысячами. Второму помогает заработанная в России концерном Great Wall репутация. Основной его бренд Haval борется с Chery за второе место в статистике продаж после Лады.