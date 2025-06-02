Названы самые ввозимые в Россию автомобили с пробегом из Японии

За четыре месяца 2025 года в Россию из Японии было ввезено 54,5 тысячи легковых автомобилей, почти 99% из которых - машины старше трёх лет, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

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Самой ввозимой маркой стала Toyota, на которую пришлось 18 600 ввезённых иномарок. На втором месте с результатом 16 830 авто оказалась Honda. Кратно меньше у Suzuki - 3270 машин. На четвёртом и пятом местах оказались Subaru и Nissan: 3080 и 2790 авто соответственно.

В модельном зачёте лидерство у Honda: первое место - Freed (4795 авто), за ним следует Fit (3750 авто), далее - Toyota Corolla (3000 авто). Два следующих места снова у "Хонды": Stepwgn и Vezel с результатом 2810 и 2290 авто.

Эксперт отметил, что практически все "японцы", ввезённые в Россию, имеют правое расположение руля.

Ранее "РГ" сообщала, что импорт дорогих автомобилей в Россию рухнул на 56%.