В РФ вступил в силу запрет на зимние шины

Запрет на эксплуатацию шипованной зимней резины вступил в силу 1 июня 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2025 года.

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Автомобилистам, которых в эти три месяца действия запрета поймают на «шиповке», грозит предупреждение либо денежный штраф в размере 500 рублей. При этом эксплуатация нешипованной зимней резины («липучки») допускается.

Ограничение на использование зимней шипованной резины летом и летней в зимний период закреплено в обновленной редакции Постановления Правительства № 1090, изменения в которое были внесены еще в 2023 году. Летние шины надлежит использовать с 1 июня по 1 сентября, а зимние — с 1 декабря по 1 марта. При этом у регионов есть право как увеличивать сроки этих запретов, так и сокращать их.

Первый год водителей за это нарушение не штрафовали, однако в 2024-м году наказание за использование шин не по сезону предусмотрено: предупреждение или штраф. Помимо предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, водители, использующие шины не по сезону, могут столкнуться и с другой проблемой — у них не получится пройти техосмотр.

Помимо правильной эксплуатации шин, в перечне неисправностей, запрещающих использование автомобиля, прописаны требования к тормозной системе, рулевому управлению, световым приборам и двигателю. При этом отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки поводом для штрафа не является.