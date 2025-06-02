Стоит ли покупать подержанный Skoda Kodiaq

Эксперт "За рулем" Александр Виноградов рассказал, что, имея в кармане сумму около двух миллионов рублей, потенциальные покупатели могут приобрести качественный и функциональный кроссовер с пробегом, который не доставит больших хлопот на дистанции.

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Одним из таких вариантов, по мнению специалиста, является проверенный временем чешский Skoda Kodiaq первого поколения. За указанную стоимость на вторичном рынке вполне можно найти машину 2017-2018 годов выпуска с полным приводом и силовым агрегатом объемом 1,4 литра на 150 лошадиных сил.

Виноградов заметил, что данный двигатель имеет неплохой ресурс, но при этом располагает рядом заводских "болячек". Он настоятельно рекомендовал проверять корпус водяной помпы и термостата из-за частой потери герметичности. Данная неисправность актуальна и для старшего мотора объемом 2,0 литра. Кроме того, замену ремня ГРМ лучше производить раньше указанного заводом срока, до наступления 60 тысяч километров.

Что касается трансмиссий "Кодиака", то оба "робота" (шести- и семиступенчатый) весьма неприхотливы и не доставляют особых проблем при условии своевременной замены масла в КПП. То же самое касается и муфты полного привода Haldex.

Среди преимуществ автомобиля эксперт отмечает высокое качество лакокрасочного покрытия кузова, а также просторный и износостойкий салон.

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