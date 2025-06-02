В Китае разгораются споры из-за продаж подержанных автомобилей без пробега

В Китае активно обсуждают проблему так называемых "нулевых" подержанных автомобилей, которые были зарегистрированы как реализованные, но фактически не использовались. Эти машины стали активно появляться на вторичном рынке, что вызвало дискуссии о последствиях для отрасли.

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Суть проблемы заключается в том, что новые "легковушки" регистрируются на аффилированных дилеров или сторонние компании, после чего перепродаются как подержанные, хотя на них почти не ездили. Это помогает производителям достигать планов продаж, автосалонам - избавляться от залежавшегося товара, а иногда также использовать субсидии или льготные условия экспорта.

По данным портала CarNewsChina, основной причиной такого подхода называют избыток производственных мощностей. По данным на апрель 2025 года, на складах находилось 3,5 миллиона единиц продукции, а загрузка сборочных конвейеров у некоторых компаний составляет менее 50%. Ситуация усугубляется ценовыми войнами и зависимостью от государственных субсидий, особенно в сегменте электромобилей.

Для конечных потребителей такие машины могут быть привлекательны из-за скидок до 30% от первоначальной стоимости. Однако такие сделки сопряжены с существенными рисками: гарантия начинается с момента реализации авто, поэтому покупатель теряет часть срока её действия. Кроме того, возможны проблемы с неуплаченными кредитами или неясной историей владения.

В ответ на растущую обеспокоенность Министерство торговли КНР 27 мая провело совещание с участием крупных производителей, таких как BYD и Dongfeng. Рассматриваются меры по усилению контроля за сделками и предотвращению манипуляций с данными о продажах.

Эксперты рекомендуют покупателям тщательно проверять автомобили, обращать внимание на дату реализации и историю обслуживания. Большие скидки свыше 30% также могут свидетельствовать о том, что машина продается по "серой" схеме.

Глава Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь и другие специалисты считают, что необходимо восстановить открытость в сделках, усовершенствовать производственное планирование, развивать экспорт автомобилей с пробегом и укреплять доверие покупателей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что россияне скупают подержанные китайские автомобили.