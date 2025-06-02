Автоэксперт высказался об идее разрешить тонировку на передних боковых стеклах

Автоэксперт Михаил Колодочкин высказался об идее разрешения тонировки на передних боковых стеклах в случае соблюдения правил технического регламента. По его мнению большинство доработок на машине вредны.

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— Автозавод всегда проходит на своих новых моделях кучу испытаний, проверяет и испытывает все, знакомится со всеми ГОСТами, стандартами и т. д. В этих случаях автопроизводитель отвечает за качество своей продукции... Собственно, поэтому и требуется любые доработки машины где-то там утверждать на уровне ГИБДД и т. д. Но вряд ли с тонировкой кто-то поедет в ГИБДД утверждать, — отметил эксперт.

По его словам, насколько тонирование опасно или безопасно, говорить сложно, поскольку никто не ведет такую статистику. Формальной причиной тонировки стекла может являться защита салона от солнца, но более глубинная, по мнению Колодочкина, — мальчишество, сообщает RT.

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, смягчающий ограничения на тонировку боковых стекол автомобилей. Он предполагает разрешение тонировки передних боковых стекол при светопропускаемости не менее 60 процентов

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