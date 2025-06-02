Lada Aura может появиться в CNG-версии

Как удалось выяснить "Российской газете", ГК "АТС" может выпустить битопливную версию Lada Aura.

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ГК "АТС" занимается разработкой и выпуском битопливных модификаций, является партнёром АвтоВАЗа по выпуску CNG-модификаций Lada.

В пресс-службе ГК "АТС" "Российской газете" подтвердили, что компания рассматривает возможность подготовки Lada Aura CNG:

"Действительно, седан Lada Aura находится на нашем тольяттинском предприятии. Мы ведем работы по ряду битопливных проектов, в которых в качестве топлива применяется природный газ. Рассматривается нами и возможность применения таких технологий и на Lada Aura. Но заявлять о реализации проекта Lada Aura CNG пока рановато".

Ранее "РГ" рассказывала, что дилеры начали продажи универсалов и фургонов Lada Largus CNG со скидками до 710 000 рублей.