В РФ по параимпорту продают Nissan Juke от 2,39 млн рублей

Частный продавец предлагает авто, ввезенное из Эстонии, по цене от 2,39 млн рублей. Автомобиль представлен в одной из самых богатых комплектаций: цифровая приборная панель, современная мультимедийная система, климат-контроль, подогрев руля и лобового стекла, система бесключевого доступа. Эти опции делают Juke особенно привлекательным.

© runews24.ru

Новые кроссоверы можно приобрести и через дилеров. Например, компания из Краснодара предлагает доставить Nissan Juke под заказ из ФРГ. Однако цена увеличится почти вдвое – до 3 750 000 рублей.

Модель оснащена 3-цилиндровым турбодвигателем объемом 1 литр, который развивает мощность 117 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-ступенчатый «робот», привод – передний.

Напомним, что Kia запустила в России массовый отзыв машин из-за проблем с электрикой. Китайские грузовики заняли рынок в России и вытеснили европейских производителей.