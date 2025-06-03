Как защитить и отремонтировать автомобильную фару

Автомобильная фара незаметно стала очень дорогой: запчасть для относительно современной импортной машины стоит уже более 100 000 рублей, да и отечественные производители не отстают. Посыпав голову пеплом и вдоволь выговорившись, следует сделать простой вывод: береги, что имеешь. О том, как сохранить оптику на долгие годы, не допустив поломки и сократив естественный износ — на Quto.ru

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На первый взгляд, фары и фонари выглядят очень простым устройствам: пластмассовая коробка с прозрачной стенкой, плата да лампочки. Ну что тут такого сложного, китайцы могут — китайцы и сделают по необходимости. Цена — шапка сухарей в базарный день. Однако, столкнувшись с необходимость замены, взгляды меняются: внезапно выясняется, что цены на фару уже шестизначные, разборка часто предлагает вариант дороже аналога, а сам аналог ещё предстоит найти, а после — подождать! Знал бы «прикуп» — берёг бы с молодости!

В надежде на учёт читателем нашего, читай, чужого опыта и в попытке разобраться с тем, как жить дальше — расскажем о ключевых виновниках неприятностей с фарами, которые можно не избежать, но предвосхитить, тем самым заметно снизить шанс на внеплановую покупку дорогой детали. Понятное дело, что ДТП никак не предвосхитишь, но оптику вынуждены менять, увы, не только после аварий.

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Песок

Самой, пожалуй, распространённой причиной повышенного износа и преждевременного выхода из строя автомобильной оптики является отнюдь не физический контакт с чужим бампером: песок, которым так богаты наши дороги, уничтожил куда больше фар. Да, в России дороги строят так, что проезжая часть находится низко, собирает на себя всю грязь, а проезжающий сосед по потоку обдаёт этим «пескоструем» всех и каждого. Со временем, стекляшка покрывается мириадами сколов, затирается щёткой по зиме и становится вообще не прозрачной. Естественно, света начинает остро не хватать. А дальше — либо замена за много денег, либо попытка восстановить: там и полироли, и шлифовки, и новый лак, что тоже, кстати, совсем не дёшево. Можно ли было обойтись? Конечно! За тысячу рублей на любом маркетплейсе можно было купить два отреза пластика, который в своём же гараже, по воде и с помощью одного лишь силиконового шпателя за 60 рублей, наклеить на новенькую ещё фару. Ударение — на слово «новенькая». Правда, подобная защита может вызвать вопросы у сотрудников ГАИ, но это уже совсем другая история.

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Камень

Второй после песка, но первая по результативности причина замены фары — камень. Они прилетают, когда опаздывающий или просто особенный водитель спешит по своим делам, используя для движения обочину, а так же просто по той же причине грязных дорог. Один камень — и вспоминай артикул запчасти. Кстати, практика показывает, что та же плёнка с мелкими камнями неплохо справляется, иногда — выручает. Но если уж треснула «стекляшка» — не стоит сразу бежать за новым блоком в магазин: сейчас много предложений с ремонтными, читай, на замену, стёклами, которые можно просто переклеить. Сложно? Нет, скорее неприятно и занудно: приходится долго отдирать старый клей с основания, чтобы новый лёг плотно и хорошо. Нагрел феном — удалось, кстати, и с домашним, вовремя сворованным из ванной — отклеил аккуратно, чтобы не порезаться, осколки, снял старый — нанёс новый герметик. Скотчем замотал, сутки подождал — устанавливай. Не боги горшки обжигают. Цена вопроса — от двух тысяч рублей, ещё пол тысячи — на герметик, что, согласитесь, не идёт ни в какое сравнение с покупкой новой фары.

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Вода

Очень популярная причина выхода из строя автомобильной оптики — попадание воды. Не чудо, а физика: любой сосуд со временем наполняется конденсатом. В итоге фара постоянно выглядит запотевшей, электрика в ней окисляется, ржавеет отражатель. Запустил — меняй. Поэтому кто-то дырки сверлит, чтоб вода стекала, кто-то сушит на печке, но гораздо проще, быстрее и дешевле с самого начала взять из обувной коробки два пакетика силикагеля и бережно имплантировать их в нишу, коих под отражателем более чем достаточно. Дружеский совет: бумажная тара, в которой к нам прибывает силикагель, для наших целей не очень подходит — рассыпается со временем. А вот если заранее найти мешочек из пластиковой сетки, куда засыпать шарики и запаять дырку — прослужит века. Пять лет уже такой в фаре — не нарадуюсь.

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Ржавчина

Погасшая внезапно лампочка — не всегда призыв поехать в магазин и купить новую. Внутри блок-фары находится сразу несколько электронных компонентов, которым, о чудо, свойственно покрываться ржавчиной. Окислился контакт — не будет света. Почистить сложно, но можно, однако использовать нужно только специальные составы, а не абразив. К сожалению, дотянуться до некоторых практически невозможно, а иные уже покрылись настолько толстым слоем, что «поздно пить боржоми». Что делать? Наши руки не для скуки: буквально за гроши на досках бесплатных объявлений продаются повреждённые фары.

Кто-то скажет продавцу, что он мусорщик, а другие — искренне поблагодарят: ведь это набор нужных для ремонта запчастей! Все эти крышечки, отражатели и контакты нельзя купить отдельно, но ведь найти фару с разбитым стеклом — не так сложно! Дальше — распаиваем, меняем, клеим. Ну а чтобы всего этого не делать — совет тот же: мешочек силикагеля, который нужно менять каждые 3-5 лет. Начала фара запотевать? Пора менять!

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Время

Фара — не сферический конь в вакууме. Она получает максимальную нагрузку, находясь на самом углу автомобиля, и первой встречает все без исключения невзгоды: от снега до бампера. И вода, и песок, и камни, и чужеродные пластиковые элементы кормы соседа по потоку — всё в неё. Так что временной фактор износа, конечно, присутствует. Замедлить можно, заперев машину в гараже. А так же заранее проведя все вышеописанные процедуры, скопом и сразу после покупки, не дожидаясь избытка свободного времени и правильного расположения звёзд.

Сколько проживёт фара в таком случае? Практика показывает, что даже в «беззащитном» виде — до 10 лет. А уж если активировать все уровни защиты — все двадцать. Это на собственном опыте, если что. Если же время пришло и на требовательный взгляд владельца осветительный прибор нуждается в замене — не торопитесь выбрасывать: оценка ценообразования на рынке запросто может внести коррективы. Да и желающие приобрести пусть потрёпанную, но частично исправную фару всегда найдутся. Главное — не стесняться предложить страждущим такой лот.