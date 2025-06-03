Kia Soul 2015 года почти без пробега продают в РФ

"Российской газете" удалось обнаружить в продаже очередную "капсулу времени" - десятилетний Kia Soul с минимальным пробегом.

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Kia Soul российской сборки был выпущен в 2015 году и проехал с тех пор только 16,5 тысячи км. Владелец сообщил, что машина зимой не эксплуатировалась, а также всегда была на гаражном хранении. Кузов "Соула" без каких-либо дефектов, в pодном oкpаce.

В комплектацию входят полный пакет ЭСП, кондиционер, подушки безопасности, штатная магнитола, круиз-контроль, двухступенчатые подогревы передних сидений, ABS, электронная система стабилизации.

Под капотом - атмосферный мотор объёмом 1,6 литра и мощностью 124 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой МКП. Привод - передний.

Цена - 1 415 000 рублей. Для сравнения, цены на седан Lada Vesta начинаются от 1 525 000 рублей, 1 350 000 рублей стоит универсал Lada Granta Cross.