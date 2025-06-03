Автоэксперт перечислил главных конкурентов Haval F7x в России

Автоэксперт Ковалев перечислил главных конкурентов нового Haval F7x в России
Не так давно на российском рынке появился Haval F7x. Стоимость новинки - от 3 499 000 рублей. Автомобильный эксперт Александр Ковалев рассказал "Российской газете", с какими кроссоверами придется конкурировать новой машине.
"Jetour Dashing - тоже купеобразный кроссовер с выразительным дизайном и более демократичной ценой. Оснащение на достойном уровне, однако практически все версии, кроме топовой, заметно уступают F7x по мощности и динамике. Существенный минус - отсутствие полного привода во всех модификациях. Knewstar 001 (экс-Geely Tugella) - пожалуй, основной конкурент Haval F7x. Он чуть мощнее, чуть быстрее, с более дорогой отделкой и 8-ступенчатым "автоматом" вместо 7-ступенчатого "робота" у F7x. Прайсовая стоимость у 001 заметно выше, но с учетом прямой скидки, скидок за трейд-ин и кредит может быть сопоставимой с Haval. Заявленная требовательность к топливу - ещё один нюанс: Knewstar рекомендует АИ-95, тогда как F7x допускает эксплуатацию на 92-ом. Omoda C5 - популярный кроссовер, который уступает по размерам и мощности двигателя, но предлагает соизмеримый уровень оснащения и яркий дизайн. Полный привод доступен лишь в старших комплектациях. Формально цена совсем немного ниже, но с учётом скидок разница может оказаться существенной", - отметил специалист.