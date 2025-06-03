Chery Arrizo 8 получил новую внешность и мотор 2,0 литра

Компания Chery опубликовала официальные фотографии новой модификации Chery Arrizo 8 с приставкой Pro. Новинку отличает не только пересмотренная внешность, но и начинка.

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Под капотом расположился новый турбомотор объёмом 2,0 литра мощностью 254 л.с. и крутящим моментом 390 Нм. О том, какая трансмиссия идёт с ним в паре, не уточняется. Обычный Arrizo 8 оснащён двигателем 1,6 литра в различной степени форсировки - в зависимости от рыка. В РФ, например, его отдача составляет 150 л.с.

Под стать более напористому характеру изменили и внешность. Автомобиль можно отличить по шестиугольной решётке радиатора с крупными ячейками, бамперу с иными диффузорами по бокам. Отметим, что Pro-версия есть и у "Арризо 8" с двигателем 1,6 литра, которая имеет собственный набор перечисленных выше элементов.

Также Arrizo 8 Pro 2,0 получила красные тормозные суппорты, шины Continental, четырёхствольный выхлоп и два эксклюзивных цвета - "зеленый изумруд" и "серый кристалл".

О дате выхода на рынок новой версии седана ничего не сообщается.

В России купить Chery Arrizo 8 можно за 2 810 000 - 3 130 000 рублей.