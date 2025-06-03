Показан новый седан Geely Galaxy A7 с расходом 2 литра

Компания Geely поделилась официальными фотографиями нового седана Galaxy A7 с гибридной силовой установкой. Расход топлива в комбинированном цикле не превышает двух литров, а общая автономность модели составляет более 2100 км.

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Geely Galaxy A7 - большой седан с длиной кузова 4918 мм, шириной 1905 мм и высотой 1495 мм, размер колёсной базы тоже немаленький - 2845 мм. То есть A7 практически повторяет габариты Toyota Camry: 4915 х 1840 х 1450 мм, база - 2825 мм.

По силовой установке известно немного. Согласно данным китайского Минпрома, A7 EM-i оснащён подключаемой гибридной системой на базе ДВС объёмом 1,5 литра и одним электромотором. Аналогичная устанавливается на старшую модель Galaxy A8, на которой выдаёт 350 л.с., запас хода на электричестве - до 130 км.

Предполагается, что в Китае новый Geely Galaxy A7 EM-i будет стоить около 100 тысяч юаней. За Camry в КНР просят от 171 800 до 259 800 юаней в зависимости от года выпуска, силовой установки и комплектации.

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