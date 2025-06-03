Почему бензин АИ-100 не очищает двигатель от нагара

На фоне роста цен на новые автомобили всё больше владельцев стремятся продлить срок службы своих машин. Один из распространённых советов — использование бензина с октановым числом АИ-100, который якобы помогает очищать двигатель от нагара и отложений. Однако специалисты предупреждают: такая практика вряд ли принесёт реальную пользу.

© runews24.ru

Зимой двигатель работает в сложных условиях: частые пуски, прогревы, движение на низких оборотах. Всё это может способствовать накоплению сажи и нагара, особенно в камере сгорания и на свечах. Весной автовладельцы нередко стремятся избавиться от загрязнений и ищут способы «очистки» мотора, включая заправку АИ-100.

Считается, что высокооктановое топливо сжигает отложения и улучшает состояние двигателя. Некоторые автомобилисты полностью заливают АИ-100, другие смешивают его с АИ-92 или АИ-95. Тем не менее, специалисты уверены: реальные преимущества от этого минимальны. Производство АИ-100 часто связано с добавлением присадок к обычному топливу, и эти добавки могут, напротив, усиливать загрязнение.

Характеристики АИ-95 и АИ-100 во многом схожи, а современные автомобили способны адаптироваться к разному октановому числу благодаря октан-корректорам. Поэтому использование более дорогого топлива не даёт ощутимого эффекта ни для чистоты, ни для ресурса двигателя.

Укажем, что названы самые аварийные авто по каско в 2025 году китайцы в лидерах. Напомним, что Kia запустила в России массовый отзыв машин из-за проблем с электрикой.