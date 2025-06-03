Стартовало производство Saipa Pars Nova на базе нового Renault Logan

Модель была разработана с учетом особенностей местного рынка и с минимальным использованием европейских деталей. Она сохранила основные конструктивные элементы оригинального Logan. Автомобиль соответствует стандартам качества Renault.

© runews24.ru

Завод Saipa способен выпускать до 30 автомобилей в час. Основной рынок – Иран и соседние страны, где востребованы недорогие и проверенные седаны.

Pars Nova имеет обновленный дизайн экстерьера и интерьера, но использует ту же платформу и технические характеристики, включая просторный салон и надежную подвеску.

Напомним, что Kia запустила в России массовый отзыв машин из-за проблем с электрикой. Китайские грузовики заняли рынок в России и вытеснили европейских производителей.