В России создадут экспедиционную модель квадроцикла

Одним из популярных брендов квадроциклов в нашей стране является торговая марка STELS. Доля продукции на рынке из года в год увеличивается. И, как отмечает, производитель рост клиентского интереса связан с постоянным усовершенствованием машин. В частности, в разгар сезона под данным брендом появилась новая модель, созданная для экспедиций и долгих путешествий.

© РБК. Компании

Идея создать экспедиционную модель появилась по итогам первого этапа экспедиции «От моря до моря», завершившегося в конце мая на территории Дагестана и Чечни. По результатам данных испытаний команда инженеров выявила проблемы, с которыми сталкиваются пользователи в реальных условиях: в холодную и дождливую погоду руки райдеров замерзают, что снижает уровень комфорта при управлении; тряска на горных дорогах приводит к самопроизвольному открыванию кофров, отсутствие подлокотников усложняет длительные поездки для пассажиров.

Однако данные технические характеристики нужны не всем квадроциклистам, именно поэтому производитель сделает новую модель техники лимитированной. Она будет оборудована обогревом ручек, усиленными кофрами с надежными замками, подлокотниками для пассажиров, шноркелями, IТР-резиной на 28 дюймов, колесными дисками с бедлоками, усиленным выносом и фаркопом.

Новая экспедиционная модель STELS уже запущена в серийное производство и первая партия техники начала поступать в точки розничных продаж.

«Новый Гепард для экспедиции вызвал большой интерес со стороны клиентов. Мы получаем ежедневно заявки на технику. И это еще раз подтверждает: мы движемся по правильному пути развития квадроциклетного рынка», — отметили в ГК «Веломоторс»

Создание новой модели квадроцикла — это не единственный результат проходящей экспедиции. Испытания еще не завершены, они продлятся до середины августа. Участие в них примут еще четыре команды специалистов, которые будут осуществлять новую проверку техники и апробацию технических решений, направленных на улучшение действующего модельного ряда.

Экспедиция «От моря до моря» — это проект в сфере квадропроизводства. Тесты проходят на территории восьми регионов СКФО. Место проведения испытаний выбрано с учетом характеристик рельефа: крутые подъемы, размытые дороги, резкие перепады температур. Это идеальный полигон для проверки техники в условиях, приближенных к максимально сложным.