Как избежать проблем с автомобилем, полученным в наследство

Машина в наследство - звучит как приятный бонус. Однако на практике это может привести к огромному количеству ссор и даже судебным разбирательствам.

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По мнению портала "Автовзгляд", автомобиль может быть как поводом для объединения семьи, так и камнем преткновения на долгие годы. Особенно если речь идёт не о старой отечественной легковушке, а о свежем кроссовере или седане, стоимость которого сопоставима с ценой квартиры в хорошем районе.

С точки зрения юриспруденции, транспортное средство представляет собой движимое имущество, характеризующееся наличием уникального идентификационного номера, технического паспорта и страхового полиса, а также особым правовым статусом. Оно требует обязательной регистрации в государственных органах, что обеспечивает его легальный доступ к участию в дорожном движении.

Однако, вопреки распространенному заблуждению, постановка машины на учет в ГИБДД не обладает правовым эффектом в контексте перехода права собственности на него. Таким образом, аннулирование регистрации не освобождает его от статуса имущества и не исключает его из сферы гражданско-правовых отношений.

Даже если на момент кончины владельца автомобиль не был зарегистрирован в ГИБДД, он всё равно будет включён в состав конкурсной массы и перейдёт в собственность наследников, заявил в беседе с порталом директор юридической компании "A.Лигал" Юрий Александров. Иными словами, дата в свидетельстве о смерти имеет большее значение, чем записи в ПТС.

В ситуации, когда интересы участников конфликта относительно распоряжения имуществом расходятся (один стремится на нем ездить, другой - его продать, а третий вставляет всем палки в колеса), оптимальным решением представляется заключить соглашение, в рамках которого один из субъектов забирает имущество, а остальные получают соответствующую компенсацию.

Чтобы избежать возможных проблем, портал настоятельно рекомендует заранее составить завещание, конкретно указав в нем, кому и какое имущество и по какой причине его оставляют. Чем больше деталей будет указано, тем меньше споров будет в будущем.

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