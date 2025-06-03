Обзор Lixiang L6: флагман «доступного премиума»

Если и можно кого-то назвать главным носителем философии «увеличенного запаса хода» в Китае, то это безоговорочно марка Lixiang (или Li Auto — кому как удобнее). За короткий срок компания выстроила целую империю на базе гибридной архитектуры силовых установок, превратив концепцию «холодильник, телевизор и большой диван» в полноценную формулу успеха для семейных кроссоверов. И вот теперь она делает самый важный шаг в своей истории: входит в зону «доступного премиума» и представляет публике Lixiang L6, первую модель бренда стоимостью менее 250 000 юаней (2.8 млн рублей по курсу, но только внутри Китая).

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В качестве секундного ликбеза уточним, что Lixiang была основана лишь 10 лет назад, в 2015 году, предпринимателем Ли Сянем и специализирется на выпуске гибридов и электромобилей премиального уровня. Компания сделала ставку на технологию увеличенного запаса хода, которая сочетает электропривод с бензиновым генератором, и быстро завоевала популярность на домашнем рынке благодаря семейным кроссоверам с акцентом на комфорт, цифровые технологии и автономное вождение. В России Lixiang — один из лидеров премиального сегмента с продажами более 23 тысяч машин в 2024 году (источник Сергей Целиков — Автостат). На нашу страну приходится почти 5% всего объема продаж марки.

С выходом Lixiang L6, который официально был представлен в апреле 2024 года, компания словно сбросила балласт тяжелого премиального имиджа, но лишь в прайсе, а не в техническом арсенале. Автомобиль стал своего рода «младшим братом» L7, при этом унаследовал всю ключевую ДНК бренда. Доступен кроссовер в двух версиях: Pro и Max — по цене от 249 до 280 тысяч юаней (2.8 — 3.1 млн рублей), что сразу наставило его на путь народного любимца в Поднебесной и позволило не только поддержать, но и приумножить успех всей линейки «L».

Дизайн: узнаваемый стиль с новыми штрихами

Внешне L6 напоминает уменьшенную копию L7 — с фирменной световой полосой по кромке капота, плавной пластикой кузова и высокой подоконной линией. Но различия, всё же, есть. Во-первых, L6 стал первой моделью марки с цельной парящей светодиодной полосой спереди — «звёздным кольцом» длиной 2,2 метра, без разрывов и швов (на предыдущих моделях загибы по краям были выполнены отдельными элементами). Такой дизайн не просто эффектен, он еще и функционален, улучшая аэродинамику. Также, фирменная LED-полоса на передке чуть уже, чем у L7, что делает силуэт более собранным.

Передняя часть осталась закрытой — классика для электрокаров. Активные воздухозаборники, скрытые камеры и радары аккуратно встроены в нижнюю секцию. К слову, коэффициент лобового сопротивления у L6 всего 0,269 и это заметно лучше, чем у многих более дорогих конкурентов.

Как и определено субординацией в модельном ряду, габариты Lixiang L6 уступают L7 — он на 125 мм короче, на 35 мм уже и на 15 мм ниже, а колесная база сокращена на 85 мм. Но даже при этом L6 остаётся крупнее большинства SUV в своем классе, сохраняя внушительную посадку и пропорции.

Длина 4925 мм

Ширина 1960 мм

Высота 1735 мм

Колесная база 2920 мм

Спортивности добавляют скрытые ручки дверей и легкосплавные диски в низкопрофильной резине с низким сопротивлением качению. Шесть цветов кузова, включая специальный «холодный серый» из линейки электрического минивэна MEGA, придают модели индивидуальности, а свежие решения в оформлении кормы, например, изменённое расположение номерного знака, делают её визуально независимой от старших собратьев.

Салон: цифровой люкс с человеческим лицом

Салон — это то, где Lixiang по-настоящему раскрывает себя. Интерьер выполнен в фирменном стиле марки — минималистичном, технологичном, почти скандинавском. Доступны три цветовые схемы: чёрно-белая, чёрно-оранжевая и полностью чёрная. L6 — исключительно пятиместный, но комфорт в приоритете. Передние кресла с 12-позиционной регулировкой, вентиляцией, подогревом и 8-точечным массажем. Обивка — перфорированная Nappa, а внутри пена с эффектом памяти.

Традиционных водительских приборов тут нет. Центральное место занимают два 15,7-дюймовых дисплея с разрешением 3K — главный мультимедиа-навигационный и развлекательный для пассажира, а также проекционный экран (HUD) и мини-дисплей на руле. Вся система работает на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 8295, поддерживает 5G, голосового помощника и флагманский искусственный интеллект Mind GPT. Аудиосистема, как и положено автомобилю с амбициями, представлена двумя уровнями: просто «продвинутая» с 19 динамиками, и «лакшери» — от бренда PSS Audio. Последняя — это настоящий кинотеатр на колёсах.

Lixiang L6 доступен с двумя системами автопилота. Версия Pro использует чип Horizon Journey 5 и десять камер, а Max — пару NVIDIA Orin-X, обеспечивающих мощность 508 TOPS (508 триллионов операций в секунду), плюс 128-канальный лидар и 11 камер кругового обзора. Причём, к моменту начала поставок автомобиль получил обновление AD Pro 3.0 и AD Max 3.0. Это значит, что он уже умеет ездить по магистралям без участия водителя, распознаёт светофоры в городе, заезжает в сложные парковочные места и — впервые в индустрии — умеет проходить шлагбаумы на платных дорогах.

Бизнес-класс и холодильник

Внутреннее пространство в L6 — это ещё одна козырная карта. Благодаря колесной базе в 2920 мм, салон получился не просто просторным — он лидирует в классе. Эффективная длина внутреннего пространства составляет 3215 мм, а задний ряд может похвастать 1135 мм для ног и 968 мм по высоте. Широкий диван с мягким наполнителем предлагает не только обогрев, но и вентиляцию, а также мягкие подушки под голову. Есть у заднего дивана и электропривод наклона спинки.

Климатическая система трёхзонная, с отдельным цифровым управлением для второго ряда. Панорамная крыша на 1,26 квадратных метра теперь цельная, с электрошторкой, и полностью отсекает ультрафиолетовое излучение.

Не забыли и про традиционные «фишки» Lixiang. В версии Max в задней части установлен компрессорный холодильник на 8,8 литра, работающий как в режиме охлаждения (до 0*C), так и нагрева (до 50*C). Причём, он может функционировать даже после того, как машина будет закрыта, поскольку имеет дистанционное управление и минимальное потребление энергии. Таким образом, счастливый обладатель L6 сможет получить свою порцию ледяной минералки после раскаленной гальки пляжа в Геленджике.

Центральный тоннель — парящий, снизу спрятан отсек на 12 литров. В дверях можно разместить бутылку 1,25 л, а багажник предлагает 586 л в базе и до 1635 л со сложенным вторым рядом. Под фальшполом — ещё 72 л.

Безопасность: всё включено

Безопасность у L6 также на высоте. Кузов выполнен по принципу «крепости», используется девять подушек безопасности, включая фронтальные двухкамерные и боковые для второго ряда. Автомобиль прошёл 56 краш-сценариев и соответствует высшим китайским стандартам C-NCAP и C-IASI. Системы активной безопасности включают автоматическое контраварийное торможение, работающее даже ночью на скорости до 120 км/ч (это в версии Max). Автомобиль также впервые получил функцию экстренного торможения на парковке.

Для тех, кто заботится о здоровье семьи, Lixiang L6 подготовил широкий спектр «здоровых» технологий: от фильтра мелких частиц до сенсоров углекислого газа и ионизатора воздуха. Всё это вместе превращает салон в зону комфорта и чистоты.

Динамика и запас хода

Силовая установка — это то, что превращает L6 в полноценного дальнобойщика. Под капотом у него 1.5-литровый турбомотор, работающий как генератор, в паре с двумя движущими электромоторами. Совокупная отдача 450 л.с. мощности и 620 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,4 секунды. Привод, естественно, полный. Аккумуляторная батарея на 36,8 кВтч (от CATL и Sunwoda) обеспечивает запас хода в 212 км на чистой электротяге и 1390 км в комбинированном режиме (по щедрому на цифры циклу CLTC). Быстрая зарядка с 20 до 80% занимает 20 минут. К Lixiang L6 можно подключить внешние электроприборы мощностью до 3,5 кВт.

В движении L6 — это сбалансированная и комфортная машина. Передняя подвеска — двухрычажная, задняя —многорычажная. Плюс, подвеска оснащена системой CDC с регулируемыми амортизаторами — машина самостоятельно анализирует дорожное покрытие в реальном времени и мгновенно подстраивает жёсткость. Всё это вместе даёт ощущение премиального хода на любом покрытии. На лежачих полицейских — плавный отскок, на «стиральной доске» перекрестков с колейностью — умеренные остаточные колебания.

На ходу L6 демонстрирует зрелый баланс между комфортом и точностью. В обычном режиме — мягкий старт и приглушенная реакция на педаль газа, что идеально для города. В «Спорте» — уже заметно живее, но без резких рывков. На трассе при 120 км/ч автомобиль остаётся стабилен: руль умеренно острый, отклик на перестроения чёткий. Есть три режима усилия на руле: от лёгкого (для женщин и городских условий) до плотного (для трассы). Шумоизоляция — выше среднего: двойные стёкла, качественные материалы, грамотное расположение силовых элементов. При включении бензогенератора до 60 км/ч он почти не слышен, но при динамичном разгоне или скорости свыше 110 км/ч слышно лёгкое гудение.

Машина, которая устанавливает новые правила

Lixiang вложили в разработку L6 три года и более 2 миллиардов юаней (22 млрд рублей!), создав совершенно новую платформу. И это видно в каждой детали. Этот автомобиль придуман не только для того, чтобы быть просто доступной моделью в линейке. Он задуман как «входной билет» в мир Lixiang, с тем же ощущением технологической избыточности, с теми же фишками старших моделей, но только в более компактном и удобном для города формате. L6 уже стал новым драйвером роста компании, цементируя статус марки в умах автомобилистов.

Эта модель доказывает, что Lixiang выходит на новый этап: от флагманов ради вау-эффекта к продуманным продуктам с глубиной инженерной мысли. И если вы ищете «умный» семейный кроссовер без страха остаться без заряда, L6 — это один из лучших кандидатов в своём сегменте