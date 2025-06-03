В Москве на продажу выставили новый ВАЗ-2109 с пробегом 850 км

На продажу выставили новый ВАЗ-2109, хранившийся всё время в гараже. На сайтах объявлений появилась «девятка» в цвете «капри» с пробегом всего 850 километров. Продавец уверяет, что автомобиль 2004 года выпускa находился в одних руках, практически не эксплуатировался и всё время стоял в гараже. Перед продажей был проведён капитальный техосмотр, при этом машина полностью сохранилась в оригинальном виде. Цена соответствующая — за эту «капсулу времени» просят 1 650 000 рублей, что сравнимо с ценой новой Lada Vesta NG.

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Несмотря на минимальный пробег, дилер провёл полную подготовку: установлены подкрылки, задние брызговики и комплект ковриков. Следов износа нет — кузов и салон сохранились в идеальном состоянии. На фотографиях отсутствует даже намёк на ржавчину, дверные проёмы выглядят отлично, потолок бежевого цвета и ворсистый ковёр пола словно с завода.

Под капотом установлен инжекторный 1,5-литровый атмосферный 8-клапанный двигатель мощностью 78 л.с. и крутящим моментом 116 Нм, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Такой силовой агрегат характерен для поздних моделей «девяток». Производство этой модели в России завершилось в 2004 году, так что этот автомобиль относится к одним из последних партий. В оснащении хэтчбек довольно скромен — нет ни магнитолы, ни электростеклоподъёмников.

Модель ВАЗ-21093 была самой массовой в серии «девяток», общий тираж которых достиг примерно 1,6 миллиона автомобилей. Поэтому заявленная цена в 1,65 миллиона рублей вызывает вопросы. Для сравнения, в начале месяца в Подмосковье продавали советскую «восьмёрку» с пробегом всего 502 километра и номерами времён 1977 года — и она стоила немного дороже.