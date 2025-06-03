Не могут продавать коврики за 300 тысяч: эксперт оценил предложение РОАД

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к антимонопольщикам с просьбой запретить производителям и дистрибьюторам продавать автомобили напрямую в обход автосалонов. Однако, по мнению редактора журнала «За Рулём» Кирилла Милешкина, которое он озвучил в беседе с Quto.ru, они попросту хотят защитить собственную монополию.

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«Очень странная инициатива. Дилеры обращаются в антимонопольную службу с требованием, защитить их же монопольное положение. Вас ничего в этом не смущает? Обеспокоенность дилеров понятна. Они лишились возможности продавать коврики по 300 000. И теперь болезненно реагируют на любые инициативы в своей сфере», — считает эксперт.

Тем не менее, он уверен, что онлайн-продажи станут не более чем одним из инструментов, но не вытеснят старые схемы продаж автомобилей и взаимодействия клиента и продавца.

«Купить на маркетплейсе бытовую мелочь — это одно, купить автомобиль за несколько миллионов — это совсем другое. В массе своей люди, уверен, пока не готовы расставаться с такими суммами онлайн. Кроме того, дилеры останутся при своём статусе организации, обслуживающей и ремонтирующей машины», — подчеркнул Милешкин.

Помимо этого, эксперт напомнил, что ранее уже появлялись новые «инновационные явления», которым «пророчили быструю победу над старыми». Например, краткосрочная аренда машин и подписка.